759 ألف مستفيد من أنشطة «مجتمعية شرطة أبوظبي» خلال 6 أشهر

أبوظبي (الاتحاد)

استفاد أكثر من 759 ألفاً من أفراد المجتمع بفعاليات وأنشطة إدارة الشرطة المجتمعية بقطاع أمن المجتمع في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، خلال النصف الأول من عام 2023.

وأكد العميد الدكتور حمود سعيد العفاري، مدير إدارة الشرطة المجتمعية، اهتمام الإدارة بتقديم خدمات متميزة للجمهور، وفق أفضل الممارسات المتطورة، وحث المواطنين والمقيمين على التعاون والإيجابية في مواجهة الجريمة ومكافحتها والوقاية منها، لافتاً إلى جهود قسم توعية المجتمع في تنويع وسائل التوعية المقدمة للجمهور، من خلال المشاركة في الفعاليات والأنشطة المختلفة.

ولفت إلى جهود «الشرطة المجتمعية» في تنفيذ البرامج وحملات التوعية والزيارات، إلى جانب إرسال الرسائل النصية، ضمن حرصها على زيادة الشعور بالأمن والأمان لدى أفراد المجتمع، والمشاركة في توعيتهم وإقامة المجالس المجتمعية وبرامج وورش توعية، إلى جانب المبادرات المجتمعية وتنظيم الفعاليات، تعزيزاً لمسيرة شرطة أبوظبي وجهودها التكاملية لنشر الأمن والأمان والطمأنينة في المجتمع. وأوضح أن عدد المجالس المجتمعية التي تم تنظيمها بلغ 11 مجلساً خلال النصف الأول من عام 2023، في أبوظبي والعين والظفرة، لتعزيز التواصل البناء مع أبناء المجتمع، وتعزيز الشراكة المجتمعية، وترسيخ المواطنة الإيجابية ومعاني الولاء والانتماء للوطن، مشيراً إلى دورها الريادي في الارتقاء بالثقافة الأمنية للأفراد وتوعيتهم بدورهم في مكافحة الجريمة، وتعريفهم بالخدمات الشرطية وكيفية الاستفادة منها، إلى جانب مناقشة موضوعات اجتماعية وأمنية، تهم مختلف شرائح المجتمع، مثل المحتوى الرقمي وأثره على المجتمع، والوقاية من الجرائم الإلكترونية، ورعاية الأحداث وإعادة الاندماج المجتمعي، والمواجهة المجتمعية الإيجابية للسلوكيات الدخيلة.

كما عقدت إدارة الشرطة المجتمعية 128 محاضرة وورشة توعية في مختلف الموضوعات، ومنها مكافحة التنمر، وتعزيز أمن الأسرة، والتسامح، والتوعية بمخاطر الشبكة العنكبوتية، والتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي والتحذير من تأثير الألعاب الإلكترونية، وكيفية حماية الطفل، بالإضافة إلى تنفيذ 368 زيارة ومشاركة توعية، ركزت على توعية العمال.

ونظمت خلال الفترة ذاتها حملات ميدانية توعوية، أبرزها الحملة الرمضانية طاعة والتزام، وحملة كسر الصيام وحملة المحافظة على المظهر العام، وفعاليات اليوم العالمي للعمال، والمشاركة في ملتقى الاستدامة في مكتبة زايد المركزية، والزيارات الميدانية لتوعية مستخدمي الدراجات الكهربائية، بالإضافة لمشاركاتها ضمن 105 فعاليات، مثل اليوم العالمي لمتلازمة داون، ويوم الطفل الإماراتي، وبطولة الكاراتيه، ويوم البيئة العالمي، ونظمت 11 فعالية، ومنها فعالية يوم الطفل الإماراتي، ويوم السعادة العالمي، وفعاليات مهرجان الشيخ زايد للتراث، وبطولة 20T للكريكت.

ونفذت الإدارة 6 مبادرات مجتمعية، ركزت على توعية طلبة المدارس تحت شعار «مدارس أكثر أمناً»، وتوعية العمال وكافة فئات المجتمع، ومبادرة تواصل، والحد من مخاطر الدراجات الكهربائية، والحد من السلوكيات السلبية، إلى جانب حملات وبرامج توعية، من بينها حملة مكافحة الجرائم الإلكترونية «خلك حذر»، كما اهتمت بإعداد برامج توعية وبناء علاقات متبادلة مع الشركاء ومختلف الجنسيات في المناطق الجغرافية، والمشاركة في الأنشطة والفعاليات الاجتماعية، بالتنسيق مع الأقسام الجغرافية، وإعداد برامج التوعية الموجهة إلى مختلف الفئات، بما يسهم في تعزيز الأمن والأمان والوقاية من الجريمة.