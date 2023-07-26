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قيادة الحرس الوطني تحيي اليوم العالمي للوقاية من الغرق

قيادة الحرس الوطني تحيي اليوم العالمي للوقاية من الغرق
27 يوليو 2023 01:38

أبوظبي (وام)

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دعت قيادة الحرس الوطني (مجموعة حرس السواحل)، مرتادي الشواطئ إلى ضرورة الالتزام بالإرشادات والإجراءات الوقائية للحماية من الغرق، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للوقاية من الغرق الذي يوافق 25 يوليو من كل عام. 
ويُعد اليوم العالمي للوقاية من الغرق فرصة لتسليط الضوء على الأثر العميق للغرق على الأسر والمجتمعات، وتقديم حلول وقائية منقذة للأرواح، وبحسب إحصائية أجرتها منظمة الصحة العالمية، فإن ما يقارب من 236 ألف شخص يتعرضون للغرق كل عام. 
ونظمت قيادة الحرس الوطني، حملة توعية عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بينت فيها عدداً من الإرشادات والإجراءات الوقائية لضمان التعامل ضد حوادث الغرق، منها: ضرورة التأكد من حالة الطقس قبل الذهاب إلى البحر، والسباحة في المناطق المخصصة، وارتداء سترة النجاة عند المشاركة في الأنشطة المائية، وعدم السباحة إلا في وجود منقذ في المنطقة المخصصة، وعدم الدخول إلى البحر عندما يكون العلم الأحمر مرفوعاً. وشددت على ضرورة التواصل في حالات الطوارئ، عبر خط الطوارئ البحري 996، أو على الشرطة 999، أو خط طوارئ الإسعاف بالنسبة للإمارات الشمالية على الرقم 998.

الحرس الوطني
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حوادث الغرق
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