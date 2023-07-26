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«تنمية المجتمع» تطلع على تمكين أصحاب الهمم في شرطة دبي

وفد وزارة تنمية المجتمع خلال زيارته شرطة دبي (من المصدر)
27 يوليو 2023 01:37

دبي (الاتحاد)

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استقبل مجلس تمكين أصحاب الهمم بشرطة دبي، برئاسة الرائد عبدالله حمد الشامسي، وفداً من وزارة تنمية المجتمع، ضم مريم البلوشي، مدير إدارة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم، وعبير الشحي، رئيس قسم المراكز الحكومية، خبير لغة الإشارة، لبحث التعاون المشترك والتعرف على أفضل تجارب وممارسات شرطة دبي في مجال دمج وتمكين أصحاب الهمم.
وأكد الرائد عبدالله حمد الشامسي، حرص المجلس على التعاون مع كافة المؤسسات والجهات الحكومية والقطاع الخاص، لرفدهم بتجربة شرطة دبي كأفضل جهة صديقة لأصحاب الهمم، وتحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة في الاهتمام بهذه الشريحة، وتعزيز جودة حياتهم من أجل مُستقبل مُستدام يلبي طموحاتهم، وتوفير كافة أنواع الدعم ليكونوا عناصر مُنتجة تسهم بشكل فعال في تحقيق التنمية المستدامة والنهضة الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة على الأصعدة كافة. وتم خلال اللقاء، مناقشة عقد اجتماعات لاحقة لتنسيق الجهود بين الطرفين للتعاون المشترك في مجالات التدريب والتأهيل لصقل خبرات أصحاب الهمم وإكسابهم المهارات الضرورية لدعم توظيفهم في مختلف الوظائف التي تناسب إعاقاتهم وقدراتهم مساواة بأقرانهم، إلى جانب إطلاق مبادرات وفعاليات دامجة، تفعيلاً لمحاور السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، واستراتيجية دبي (مجتمعي... مكان للجميع)، واستراتيجية أصحاب الهمم بشرطة دبي ضمن مسؤوليتها المجتمعية.

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الإمارات
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