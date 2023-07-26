شرطة دبي تنظم لقاءً مع أولياء أمور طلاب «حماية»

دبي (الاتحاد)

ضمن سلسلة اللقاءات الدورية مع موظفي شرطة دبي، أولياء أمور الطلبة والطالبات بمدارس حماية للتربية والتعليم، للوقوف على احتياجاتهم ومتطلباتهم، بهدف إسعادهم ورفع مؤشر الرضا الوظيفي لديهم، التقى اللواء الدكتور غيث غانم السويدي، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب بالوكالة، أولياء الأمور من موظفي الإدارة العامة لأمن المطارات، بحضور اللواء علي عتيق بن لاحج، مدير الإدارة، ونائبه العميد حمودة بالسويدا العامري، والمقدم عبدالله سالم السويدي، مدير مكتب مدارس حماية، ونائبه النقيب محمد بن شفيا.

وأكد اللواء غيث السويدي، أهمية هذه اللقاءات لفتح قنوات الاتصال المباشر مع الموظفين للاستماع إليهم وإلى أفكارهم ومُقترحاتهم، بما يحقق أعلى مستويات الرضا الوظيفي والذي ينعكس بشكل كبير ليس فقط على الموظف، بل أيضاً على زيادة الدافعية والإنتاجية وتحسين مستوى الأداء، وصولاً إلى رضا وسعادة المتعاملين الخارجيين.

ولفت اللواء السويدي إلى أن مشروع مدارس حماية فريد من نوعه، ويأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تخفيف الأعباء والمسؤوليات عن كاهل الموظفين وإتاحة فرصة التعليم المجاني لأبنائهم وبناتهم، لإيمانها بضرورة الاهتمام بكوادرها البشرية التي تعتبر العمود الفقري والمحرك الأساسي لأهدافها الاستراتيجية وعملياتها الرئيسية وتميزها ونجاحاتها المستمرة.



دورة إعلامية

افتتح العميد علي المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، فعاليات دورة «إعداد الخطط الإعلامية» الهادفة إلى التعريف بكيفية إعداد الخطط الإعلامية والتسويقية بحرفية عالية تحقق الأهداف الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة دبي في مختلف الفعاليات والأنشطة والمبادرات التي تُنظمها. وأكد العميد المنصوري أهمية الدورة في تحقيق رؤى واستراتيجية القيادة العامة لشرطة دبي في تعزيز الأمن والأمان، والعمل على إسعاد أفراد المجتمع من خلال وضع خطط إعلامية توصل رسالة شرطة دبي إلى مختلف الشرائح المجتمعية بكل واضح ودقيق، مشيداً بالمحتويات العلمية للدورة التي ستستمر لمدة 3 أيام. وقدم الدورة المحاضر الإعلامي علي عمر، وتناول خلالها مفهوم استراتيجية الاتصال الحكومي والخطط الإعلامية والفرق بينهما، والفروق بين المواد الإعلامية والتسويقية والتوعوية في توصيل الرسائل المُختلفة إلى المجتمع.