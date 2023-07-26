11 ألف خدمة من مركز المدينة الشامل بشرطة عجمان

عجمان (وام)

قال المقدم غيث خليفة الكعبي، رئيس مركز شرطة المدينة الشامل بشرطة عجمان، إن المركز قدم 11 ألفاً و269 خدمة للمتعاملين خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2023، منها 9567 معاملة تم تقديمها عبر التطبيقات الذكية. وأكد رئيس مركز شرطة المدينة الشامل على حرص شرطة عجمان على مضاعفة الجهود الرامية إلى تعزيز سعادة المتعاملين بالخدمات المقدمة، موضحاً أن نسبة السعادة في الخدمات الذكية بلغت 96%، فيما ارتفعت نسبة نبض المتعامل إلى 94%، لينخفض بذلك حضور المتعاملين إلى المركز من 2316 متعاملاً إلى 1702 متعامل، معززاً بذلك التحول الذكي في تقديم الخدمات.

وعزا المقدم غيث الكعبي هذا التقدم إلى التنوع في قنوات تقديم الخدمة، وتقديم خدمات ومبادرات استباقية تفوق توقعاتهم، مشيراً إلى أن شرطة عجمان أدخلت العديد من التحسينات ضمن خدماتها والتي تستمدها من ملاحظات واقتراحات المتعاملين، وتطبيق الأساليب الحديثة من خلال الاطلاع على أفضل الممارسات في مجالات الريادة في تقديم الخدمات.

وفي مجال الاستجابة للحالات الطارئة، أشار الكعبي إلى تحسن متميز في معدل زمن الاستجابة، حيث استطاع المركز تقليل معدل زمن الاستجابة من 4 دقائق و37 ثانية عام 2022 إلى دقيقة و21 ثانية عام 2023، لتبلغ نسبة التحسن في معدل زمن الاستجابة للحالات الطارئة 9% خلال النصف الأول من العام الحالي.