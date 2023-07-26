درجة الحرارة تسجل48.1 درجة مئوية في مزيرعة

إبراهيم سليم (أبوظبي)

تشهد الدولة امتداد منخفض جوي سطحي من الشرق، يصاحبه امتداد منخفض جوي ضعيف من الشرق في طبقات الجو العليا، أدى لارتفاع درجات الحرارة لتصل أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة أمس،48.1 درجة مئوية في مزيرعة (منطقة الظفرة) الساعة 14:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يسود اليوم طقس صحو إلى غائم جزئي ومغبر أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً، ورطب ليلاً وصباح غد الجمعة على بعض المناطق الغربية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً وسرعتها من10إلى25 كلم/س تصل إلى40كلم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط أحياناً في بحر عمان.

كما يتوقع أن يكون طقس الغد صحواً إلى غائم جزئي بوجه عام ومغبراً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً مع احتمال تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً وجنوباً قد يصاحبها سقوط أمطار، ورطب ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الغربية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وسرعتها من10إلى25تصل إلى40كلم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان. ويعزو المركز ارتفاع درجات الحرارة خلال هذا الشهر، إلى أن شهر يوليو أحد أشهر الصيف الذي يشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة، حيث تتأثر المنطقة والدولة بامتداد المنخفضات الحرارية وأهمها منخفض الهند الموسمي، والتي تعمل على رفع درجات الحرارة، ونتيجة لوجود الجبال الشرقية وارتفاع درجات الحرارة خلال فترة النهار يؤدي إلى تكون السحب الركامية مصحوبة بسقوط الأمطار تمتد على بعض المناطق الداخلية، كما تتأثر بعض مناطق الدولة خلال هذا الشهر خاصة في النصف الثاني منه بامتداد منطقة التقارب بين المدارين(ITCZ)، والذي يصاحبه تكون بعض السحب الركامية الممطرة أحياناً.

وتلعب دورة نسيم البر والبحر دوراً مهماً خلال هذا الشهر، حيث تتأثر الدولة برياح جنوبية شرقية ليلاً وصباحاً وبرياح شمالية نهاراً، وكذلك تتأثر الدولة أحياناً برياح جنوبية نشطة خاصة خلال فترة الصباح قد تثير الغبار، كما تنشط الرياح الشمالية الغربية أحياناً وتكون محملة ومثيرة للغبار، وتزداد الرطوبة النسبية في بعض الأيام في فترة الصباح الباكر على بعض المناطق، وقد يتشكل ضباب أو ضباب خفيف في بعض الأيام القليلة المقبلة.