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إطلاق خدمة الإبلاغ عن الحوادث في الشارقة

إطلاق خدمة الإبلاغ عن الحوادث في الشارقة
27 يوليو 2023 01:37

الشارقة (وام)

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شهدت خدمة (الإبلاغ عن الحوادث) عبر نظام الشارقة للسلامة والصحة المهنية الذي أطلقته هيئة الوقاية والسلامة العام الماضي ارتفاعاً في نسبة استخدامها من قبل المتعاملين.
تتيح الخدمة لمسؤولي الصحة والسلامة المهنية الإبلاغ عن الحوادث في أماكن العمل المختلفة من خلال خطوات سهلة وسريعة من دون الحاجة إلى التوجه لمقر الهيئة. وأوضح الشيخ سيف بن محمد القاسمي مدير الهيئة أنها تسعى لتحقيق رؤيتها المتمثلة بالوصول لمجتمع آمن خال من الأخطار من خلال إطلاق خدمات جديدة ومتنوعة تخدم رؤيتها، مشيراً إلى أن خدمة الإبلاغ عن الحوادث تدعم التعاون مع جميع الجهات في الإمارة. ونوهت المهندسة نورة الحمادي رئيس قسم التقارير إلى أن الهيئة أطلقت حملة تعريفية بالخدمة تتركز على الزيارات التعريفية لكل من المنشآت التعليمية والمواقع الإنشائية والمصانع في إمارة الشارقة مع توزيع مطويات توضح الإجراءات الواجب اتباعها عند الحوادث وتقديم ورش تدريبية لمسؤولي السلامة في مواقع العمل للتعرف على طريقة الإبلاغ عن الحوادث بالنظام، إذ لا يستدعي حضور مسؤول السلامة لمقر الهيئة والإبلاغ عن الحادث. ودعت الهيئة جميع المنشآت التعليمية والمواقع الإنشائية والمصانع في الإمارة للتسجيل في نظام الشارقة للسلامة والصحة المهني، لضمان سلامة ممارسة الأنشطة في الإمارة عبر توفير المعلومات الضرورية لرصد المخاطر وتحليلها وتنفيذ التدابير الوقائية اللازمة وتحديد المتطلبات اللازمة لممارسة النشاط بطريقة آمنة وصحية.

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