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وفد أوزبكي يزور الدعم الاجتماعي بشرطة الشارقة

جانب من الزيارة (وام)
27 يوليو 2023 01:37

الشارقة (وام )

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اطلع وفد أوزبكي، برئاسة نوزيماخون دافليتوفا مستشارة القضايا والحماية الاجتماعية من إدارة الرئاسة في جمهورية أوزبكستان الصديقة، على أفضل ممارسات مركز الدعم الاجتماعي وحماية الأسرة بشرطة الشارقة. واستقبل الوفد، خلال زيارته القيادة العامة لشرطة الشارقة، العقيد محمد الغزال مدير مركز الدعم الاجتماعي بالإنابة وعدد من الضباط والمسؤولين بوزارة الداخلية والمركز، وضم الوفد السيدة زلفية عبد الرسولوفا كبير الخبراء بإدارة ومراقبة الخدمات الاجتماعية في الوكالة الوطنية للحماية الاجتماعية وعدداً من الضيوف والمسؤولين. واستمع الوفد إلى شرح حول دور المركز في دعم المجال الأسري والاختصاصات المنوطة به وأبرز الخدمات والبرامج التي يقدمها لخدمة أفراد المجتمع وإسعادهم، كما تعرف الوفد على التشريعات والسياسات والقوانين التي تؤطر عمليات المركز وتدفع به إلى تحقيق رؤاها وأجندتها الهادفة إلى حماية ركائز الأسرة.

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