انطلاق حملة التوعية لسلامة مستخدمي محطات الوقود

الشارقة (الاتحاد)

أطلقت اللجنة المشتركة للأمن والسلامة الممثلة بوزارة الطاقة والبنية التحتية، والقيادة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية، وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، ومؤسسة الإمارات العامة للبترول «إمارات»، وشركة بترول الإمارات الوطنية «اينوك»، للعام الرابع على التوالي حملتها الوطنية التوعوية المشتركة للأمن والسلامة بمحطات الوقود لصيف 2023، تحت شعار «خمسة لسلامتك»، والتي تستمر لغاية 25 سبتمبر 2023، والهادفة إلى رفع مستوى وعي مستخدمي محطات الوقود في الدولة بمؤشرات الأمان والسلامة والأساليب والسلوكيات الصحيحة الواجب اتباعها في محطات الخدمة، وتحديداً أثناء تعبئة المركبة بالوقود، حفاظاً على سلامتهم وسلامة مزودي الخدمة.

وتهدف الحملة التي تجسّد استراتيجية دولة الإمارات ورؤية القيادة في رفع معدل الأمن والسلامة في المجتمع، والحفاظ على حياة الأفراد الذين يمثلون محور التنمية المستدامة، وإلى تقليل المخاطر والأضرار التي قد تنتج عن الممارسات الخاطئة في محطات الوقود، من خلال الالتزام بالسرعة المحددة لدخول المحطة (30 كم/ساعة)، وعدم التدخين، وإيقاف المحرك خلال تعبئة الوقود، إضافة إلى عدم تحرك المركبة أثناء عملية التزود لتفادي انفلات الخرطوم.

وفي هذا الصدد، قال المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول رئيس فريق اللجنة المشتركة للأمن والسلامة:» إن الحملة التوعوية المشتركة للأمن والسلامة في محطات الوقود تعتبر فرصة مهمة لتعزيز الوعي والمسؤولية المجتمعية فيما يتعلق بالأمن والسلامة والحفاظ على الأرواح، آملاً أن تلقى الحملة استجابة إيجابية من قبل الجمهور، وأن تسهم في خلق ثقافة شاملة تحمي حياة الناس وتحافظ على سلامتهم وسلامة بيـــــــئتنا. كما أكد اللواء الدكتور جاسم محمد المرزوقي قائد عام الدفاع المدني بوزارة الداخلية، الحرص على تعزيز السلامة والوقاية والحماية المدنية من خلال عمل تكاملي مشترك ومنظومة متكاملة يعمل فيها الجميع في سبيل تعزيز الأمن المجتمعي، مشيراً إلى أهمية التوعية بشكل خاص في الجهود الاستباقية لما لها من أثر إيجابي في تحقيق الأهداف الاستراتيجية.

من ناحيته قال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لأدنوك للتوزيع: «تحتل السلامة مكانة أساسية في عمليات محطات الوقود، وهي من أهم الجوانب التي نعمل على تطويرها وتعزيزها ضمن رؤية الشركة لضمان سلامة الأفراد واستدامة الأعمال. ولذلك، فإننا نولي إهتماماً كبيراً بالمشاركة في الحملة الوطنية التوعوية المشتركة والتي نسعى من خلالها إلى تثقيف وتوعية المجتمع بشأن مستويات السلامة المطلوبة في المحطات من خلال توفير أدوات وإجراءات السلامة اللازمة التي تسهم في تحقيق أعلى مستويات الجودة والأمان».

من جانبه، قال علي خليفة الشامسي، المدير العام لمؤسسة الإمارات العامة للبترول «امارات»: إن تحقيق أهداف وغايات الصحة والسلامة والبيئة يأتي على رأس أولوياتنا في (امارات)، ونحن ملتزمون بتطبيقها وفقاً للقواعد المهنية والقوانين الاتحادية والدولية وأفضل الممارسات المعتمدة، بما يضمن بيئة عمل سليمة وآمنة للعاملين والعملاء والممتلكات في جميع عملياتنا وعبر جميع مرافقنا.

بدوره، قال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: «انطلاقاً من دورنا كشركة نفط وطنية تعتبر سلامة وأمن الأفراد والمجتمعات أولويةً قصوى لديها، فإننا في مجموعة اينوك حريصون على المشاركة في جميع المبادرات والحملات الهادفة إلى الارتقاء بإجراءات الأمن والسلامة في محطات الخدمة، مع العمل على الامتثال لأحدث معايير الصحة والسلامة والبيئة العالمية.