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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
26 يوليو 2023 18:15

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً، ورطباً ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الغربية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً .

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وأوضح المركز - في بيانه اليومي - أن حركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 10 - 25 تصل إلى 40 كم/س. ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ، و يحدث المد الأول عند الساعة 19:38  والجزر الأول عند الساعة 03:45 .
وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ، ويحدث المد الأول عند الساعة 15:05 والمد الثاني عند الساعة 06:35 والجزر الأول عند الساعة 09:04 والجزر الثاني عند الساعة 23:16. 

المصدر: وام
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