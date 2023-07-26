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النيابة العامة للدولة تحيل 7 متهمين إلى المحكمة بتهمة ممارسة أعمال الشعوذة

المتهمون ادعوا بوجود جن يتلبسهم ويقوم الجن بعلاج الناس
26 يوليو 2023 13:39

احالت النيابة العامة سبعة متهمين الى المحكمة بتهمة ممارسة اعمال الشعوذة ، حيث تعود تفاصيل القضية الى تقدم احد الاشخاص بعريضة للنيابة العامة يفيد بها انه وقع فريسة لعملية دجل وشعوذة، حيث ان المتهمين مارسوا تلك الاعمال بأن ادعى احد المتهمين ان في داخله (( جني )) عمره اكثر من 400 سنة وأن هذا الجني هو ملك ملوك الجن وان الله تعالى اختاره وحده ليسكن فيه الجني ويكون سببا للناس بالشفاء، كما ان بقية المتهمين في داخلهم ((جن)) يقومون بعلاج الناس، وبانتهاء التحقيقات تمت إحالة المتهمين للمحكمة بتهم ممارسة اعمال الشعوذة والمخادعة وحيازة مواد تستخدم بتلك الاعمال، حيث ادانت المحكمة الابتدائية المتهمين بالحبس لمدة 6 اشهر والغرامة 50000 درهم والرسوم القضائية.

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ونوهت النيابة العامة الى ان أفعال المخادعة والشعوذة جريمة يعاقب عليها القانون طبقا للمرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، كما تهيب النيابة العامة بالجمهور الكريم بعدم التعامل مع من يقوم بمثل تلك الاعمال، والإبلاغ عن أي اشتباه او نشاطات متعلقة بذلك.

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الشعوذة
النيابة العامة
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