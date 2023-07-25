الإمارات: أمن غرب أفريقيا يتطلب نهجاً متعدد المسارات

نيويورك (الاتحاد)

أكدت دولة الإمارات أن الحفاظ على الأمن في منطقة غرب أفريقيا والساحل يتطلب نهجاً متعدد المسارات، مشيرة إلى أنه يجب على مجلس الأمن أن يتعامل مع انعدام الأمن في هذه المنطقة عبر منظومة العمل المناخي.

وقالت الإمارات، في اجتماع مجلس الأمن، أمس، بشأن مكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا والساحل، إن التزام المجلس نحو عمل مكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا والساحل، يعتبر أمراً حاسماً لتحقيق الرفاهية والازدهار والسلام لأجيال الحاضر والمستقبل في المنطقة.

وحثت، في بيان أدلى به السفير محمد أبوشهاب نائب المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، الأطراف كافة على التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، مسلطة الضوء على أهمية المؤسسات المرنة كركيزة أساسية لإرساء استقرار طويل المدى في المنطقة.

وحذرت من أن الجهات الفاعلة الإنسانية تواجه حالياً تحديات كبيرة في الوصول إلى المحتاجين، وطالبت جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة بتسهيل الوصول الآمن إلى المدنيين الذين يحتاجون إلى المساعدة المنقذة للحياة.

وأوضحت في البيان، أن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أشار إلى أنه لا يزال 6.3 مليون فرد نازحين عبر منطقة الساحل والبلدان الساحلية، وأكثر من 37 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية.

وأضاف أن معالجة هذه التحديات تستدعي إعادة النظر في الافتراضات والأساليب التقليدية التي استخدمت سابقاً، مؤكدة أنه ينبغي عدم التركيز فقط على التحديات الحالية، ولكن أيضاً على الجهود طويلة الأمد اللازمة للمساعدة في بناء مستقبل أكثر استقراراً وأماناً وسلاماً للمنطقة.

ونوّهت بأنه وفقاً لمؤشر الإرهاب العالمي، تعتبر أربع دول في غرب أفريقيا من بين العشر الأكثر تأثراً بالإرهاب.

وقبل اجتماع مجلس الأمن، ناقش السفير محمد أبوشهاب نائب المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة، مع ليوناردو سانتوس سيماو، الممثل الخاص للأمين العام في غرب إفريقيا والساحل ورئيس مكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا والساحل، موقف دولة الإمارات حول الأمن، والقانون الدولي الإنساني، وتأثيرات التغير المناخي، والمستجدات السياسية في المنطقة.