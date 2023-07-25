السفير الإندونيسي يشيد بقدرة الإمارات على توحيد جميع الأطراف استعداداً للمستقبل

أبوظبي (وام)

قال حسين باقيس، سفير جمهورية إندونيسيا لدى الدولة، إن الكونغرس العالمي للإعلام يثبت قدرة الإمارات على توحيد جميع الأطراف في قطاع الإعلام للتعاون الفعال، استعداداً للإعلام المستقبلي. وأضاف: «أثبتت الدورة الأولى من الكونغرس العالمي للإعلام في عام 2022 أن الإمارات تستعد للإعلام المستقبلي من خلال رؤيتها الرائدة في المنطقة»، مضيفاً: «نحتاج في عصر التطور التكنولوجي السريع، إلى مواصلة التعاون حتى لا نتخلف عن التطورات في قطاع الإعلام، وأعتقد أن المؤتمر الأول نجح في أن يصبح منصة للتعاون».

وجاءت تصريحات باقيس، بالتزامن مع التجهيزات التي تجرى حالياً لعقد الدورة الثانية من الكونغرس العالمي للإعلام، التي ستقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة.

وتنظم الحدث الذي يجمع مؤتمر ومعرض الإعلام، مجموعة «أدنيك» بالشراكة مع وكالة أنباء الإمارات «وام»، خلال الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر 2023 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» بأبوظبي.

وأوضح السفير أن إندونيسيا شاركت في الدورة الأولى للكونغرس العالمي للإعلام بخمس منظمات إعلامية، وقّعت إحداها مذكرة تفاهم مع وكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش الحدث.

وقال إنه سيشجع المزيد من منظمات الإعلام الإندونيسية على المشاركة في دورة هذا العام؛ نظراً للنجاح الذي حققه المشاركون في الدورة الأولى في العام الماضي.

وأضاف: «حالياً، هناك مذكرتا تفاهم بين إندونيسيا والإمارات في قطاع الإعلام، تم توقيع إحداهما في المؤتمر الأول، وآمل أن تُعقد المزيد من الشراكات خلال الدورة الثانية من الكونغرس العالمي للإعلام من قِبل المشاركين الإندونيسيين وغيرهم».

وأعرب السفير عن تطلعه لمعرفة أحدث التطورات في مجال إدارة الإعلام، والتي تحدث جنباً إلى جنب مع التطورات التكنولوجية، قائلاً: «لا شك في أن مراقبة الكيفية التي يتطور بها قطاع الإعلام بالتوازي مع التطور السريع للتكنولوجيا لضمان استمراريته في السوق شديدة التنافسية، هو أمر مثير للاهتمام».