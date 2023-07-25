الأربعاء 26 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

السفير الإندونيسي يشيد بقدرة الإمارات على توحيد جميع الأطراف استعداداً للمستقبل

حسين باقيس
26 يوليو 2023 01:28

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
881 مليون درهم صافي أرباح «الجرافات البحرية» في النصف الأول
الإمارات تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف أكاديمية عسكرية في مقديشو

قال حسين باقيس، سفير جمهورية إندونيسيا لدى الدولة، إن الكونغرس العالمي للإعلام يثبت قدرة الإمارات على توحيد جميع الأطراف في قطاع الإعلام للتعاون الفعال، استعداداً للإعلام المستقبلي. وأضاف: «أثبتت الدورة الأولى من الكونغرس العالمي للإعلام في عام 2022 أن الإمارات تستعد للإعلام المستقبلي من خلال رؤيتها الرائدة في المنطقة»، مضيفاً: «نحتاج في عصر التطور التكنولوجي السريع، إلى مواصلة التعاون حتى لا نتخلف عن التطورات في قطاع الإعلام، وأعتقد أن المؤتمر الأول نجح في أن يصبح منصة للتعاون».
وجاءت تصريحات باقيس، بالتزامن مع التجهيزات التي تجرى حالياً لعقد الدورة الثانية من الكونغرس العالمي للإعلام، التي ستقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة.
وتنظم الحدث الذي يجمع مؤتمر ومعرض الإعلام، مجموعة «أدنيك» بالشراكة مع وكالة أنباء الإمارات «وام»، خلال الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر 2023 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» بأبوظبي.
وأوضح السفير أن إندونيسيا شاركت في الدورة الأولى للكونغرس العالمي للإعلام بخمس منظمات إعلامية، وقّعت إحداها مذكرة تفاهم مع وكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش الحدث.
وقال إنه سيشجع المزيد من منظمات الإعلام الإندونيسية على المشاركة في دورة هذا العام؛ نظراً للنجاح الذي حققه المشاركون في الدورة الأولى في العام الماضي.
وأضاف: «حالياً، هناك مذكرتا تفاهم بين إندونيسيا والإمارات في قطاع الإعلام، تم توقيع إحداهما في المؤتمر الأول، وآمل أن تُعقد المزيد من الشراكات خلال الدورة الثانية من الكونغرس العالمي للإعلام من قِبل المشاركين الإندونيسيين وغيرهم».
وأعرب السفير عن تطلعه لمعرفة أحدث التطورات في مجال إدارة الإعلام، والتي تحدث جنباً إلى جنب مع التطورات التكنولوجية، قائلاً: «لا شك في أن مراقبة الكيفية التي يتطور بها قطاع الإعلام بالتوازي مع التطور السريع للتكنولوجيا لضمان استمراريته في السوق شديدة التنافسية، هو أمر مثير للاهتمام».

السفير الإندونيسي
الإمارات
إندونيسيا
حسين باقيس
الكونغرس العالمي للإعلام
آخر الأخبار
الاتحاد الأوروبي يرسل 500 رجل إطفاء للمساعدة في حرائق اليونان
عربي ودولي
الاتحاد الأوروبي يرسل 500 إطفائي للمساعدة في إطفاء حرائق اليونان
اليوم 20:31
الإعصار دوكسوري يجتاح شمال الفلبين
عربي ودولي
الإعصار دوكسوري يجتاح شمال الفلبين
اليوم 20:15
881 مليون درهم صافي أرباح «الجرافات البحرية» في النصف الأول
الاقتصادي
881 مليون درهم صافي أرباح «الجرافات البحرية» في النصف الأول
اليوم 20:11
«إيمج نيشن» تطرح تريلر «حوجن»
دنيا
«إيمج نيشن» تطرح تريلر «حوجن»
اليوم 19:52
الإمارات تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف أكاديمية عسكرية في مقديشو
الإمارات
الإمارات تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف أكاديمية عسكرية في مقديشو
اليوم 19:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©