«تريندز» و«مكتبة محمد بن راشد» يستعرضان تعزيز التعاون

أبوظبي (الاتحاد)

زار وفد من مركز «تريندز» للبحوث والاستشارات مكتبة محمد بن راشد في دبي؛ بهدف بحث أوجه التعاون والشراكة المستقبلية بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وترأس وفد «تريندز» الدكتور محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي، وضم الوفد عدداً من مسؤولي المركز، وقد عقدت خلال الزيارة جلسة حوارية، بحضور الدكتور محمد سالم المزروعي، عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، وعدد من مسؤولي المكتبة. وقد ثمن الدكتور المزروعي جهود «تريندز» في رفد المكتبات بالنتاجات النوعية التي تضيف إلى المعرفة وتستشرف آفاق المستقبل، وتشكل مصادر قيمة للباحثين والأكاديميين والمعنيين.

من جانبه، أشاد الدكتور محمد العلي بدور مكتبة محمد بن راشد، وما تحويه من كنوز معرفية تشكل رافعة علمية وثقافية إنسانية كبيرة، معرباً عن سعادته بوجود إصدارات مركز تريندز للبحوث والاستشارات بين جنبات المكتبة.

وأعرب عن سعادته بالمنجز الثقافي والحضاري للمكتبة التي تشكل رافداً مهماً في دعم الكتاب بشكل عام على المستويات المحلية والعربية والعالمية كافة.

وقال: إن المكتبة باتت مركزاً مجتمعياً وثقافياً يثري العقل والروح، ومعلماً مثالياً للجميع يعكس الماضي بروح الحاضر والمستقبل، ويعبر عن قدرة أبناء دولة الإمارات على تحقيق التغيير والارتقاء بالمشهد الثقافي. يذكر أن مجموع عناوين الكتب المطبوعة والرقمية في مكتبة محمد بن راشد بلغ أكثر من مليون عنوان، فيما وصل عدد العناوين والفيديوهات الموجودة في قاعدة البيانات أكثر من 21 مليون عنوان، بالإضافة إلى وصول عدد الكتب المطلوبة من الموقع والتطبيق إلى أكثر من 4400 كتاب، وأكثر من 620 ألف كتاب رقمي، إلى جانب 6 قواعد بيانات عالمية.