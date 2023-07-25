2200 طالب وطالبة في برامج صندوق الوطن الصيفية

إبراهيم سليم (أبوظبي)

تجاوز عدد الطلبة المشاركين في برامج صندوق الوطن الصيفية 2200 طالب، وشهدت فعاليات الأسبوع الثاني من أنشطة البرامج الصيفية لصندوق الوطن بكل من أبوظبي والرويس إقبالاً كبيراً من جانب الطلبة، حيث حضر أكثر من 900 طالب العروض المسرحية لكبار فناني الإمارات، ومنهم عبد الله صالح ومحمد سعيد وغيرهما، كما شارك أكثر من 400 طالب وطالبة في الأنشطة الرياضية التي نظمها صندوق الوطن خلال الأسبوع الأول، كما شارك 250 طالباً في الدورات المتعلقة بالإبداع والابتكار وما زال العدد في تزايد، وشارك 120 طالباً في دورات الخط العربي، كما ساهموا في إنتاج أطول رسالة في حب الوطن.

وتجاوز العدد الكلي المشارك في الأنشطة 2200 طالب وطالبة، والعدد مرشح للزيادة مع زيادة حجم البرامج التي تركز على اكتشاف المواهب ودعم الابتكار والإبداع، كما تجاوز عدد المشرفين والمدرسين المشاركين في تنظيم الأنشطة 120 شخصاً.

وانطلقت فعاليات البرامج الصيفية لصندوق الوطن في أسبوعها الثاني بكل من أبوظبي والرويس، برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، وبالتعاون مع أكاديمية الدار ومدارس أدنوك، وكليات التقنية العليا، وبالشراكة مع عدد كبير من المؤسسات التربوية والتعليمية، والتي لاقت إقبالاً كبيراً من جانب طلبة المدارس على مختلف الأنشطة، حيث تناولت الأنشطة المقامة بأبوظبي الحياة الاجتماعية الإماراتية والتي تضمنت ورش عمل متنوعة، وجلسات تفاعلية وتدريب حول موضوعات عدة، أبرزها «لغتي هويتي، والأطباق الشعبية، والألعاب الشعبية والسنع الإماراتي»، إلى جانب الأنشطة المتعلقة بالإبداع والابتكار وتنمية المهارات والمواهب، والتي تتبناها أنشطة الصندوق على مدى شهر كامل، وشكلت الاستدامة والأمن الغذائي التي انطلقت بالتعاون مع بلدية أبوظبي فرصة لتعريف الطلبة والطالبات بأهمية الزراعة والحفاظ على البيئة.

من جانبها، قالت سلوى المفلحي، مدير إدارة الاستدامة والمسؤولية المجتمعية المؤسسية في «الدار العقارية»: نعتز كثيراً ونفخر كعاملين في مؤسسة الدار العقارية بشراكتها الاستراتيجية الممتدة لسنوات مع صندوق الوطن، انطلاقاً من قناعتها الراسخة بأهمية الارتقاء بقدرات الجيل القادم وصقل مهاراتهم، بما يتماشى مع جهودها في تطوير الكوادر الناشئة، وإطلاق العنان أمام إمكاناتهم لتوسيع دورهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية. ونحن نعمل معاً دائماً من أجل تمكين أبناء وبنات الإمارات، فهم ثروة المستقبل وصناعه.

ركزت الفعاليات في الرويس على القيم الإماراتية، وفي القلب منها التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية، وشكلت المسابقة والجوائز التي قدمها الصندوق لأطفال المدارس حافزاً لتشجيعهم على التعرف على هذه القيم وأهميتها، باعتبارها واحدة من القيم الإماراتية الأصيلة، إضافة على فاعلية الفارس الصغير، والألعاب التفاعلية حول التسامح وعروض لأفلام وثائقية حول التسامح، بالتنسيق والتعاون مع وزارة التسامح والتعايش.