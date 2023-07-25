«تنفيذي الشارقة» يعتمد الدفعة الثانية للمستفيدين من الدعم السكني

الشارقة (وام)

ترأس سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.

ناقش الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول أعماله حول شؤون العمل الحكومي، ومتابعة احتياجات المجتمع والعمل على تلبيتها، بما يوفر الحياة الكريمة للمواطنين والقاطنين على أرض الشارقة.

وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية لدعم الأسرة الإماراتية من خلال المسكن الملائم، اعتمد المجلس الدفعة الثانية للمستفيدين من الدعم السكني في عام 2023م، والتي تشمل 548 مستفيداً بإجمالي 414 مليون درهم.

وشملت الدفعة فئتي القروض والمنح في مدن ومناطق إمارة الشارقة كافة، وتوزعت أغراضها على البناء الجديد، والاستكمال، والإضافة والصيانة، والحصول على مسكن حكومي.

كما اعتمد المجلس الدفعة الثانية من قائمة المعفيين من سداد القروض السكنية وتحويلهم إلى فئة المنح، ليصل المبلغ الإجمالي للمعفيين ضمن الدفعتين لهذا العام 34 مليون درهم.

وبلغ إجمالي الدعم السكني منذ إنشاء برنامج إسكان الشارقة 10 مليارات و18 مليون درهم، استفاد منها 11 ألفاً و503 مستفيدين.

واستعرض المجلس تقرير نتائج برنامج إتقان المعني بمراجعة وتقييم جودة وفاعلية أداء المدارس الخاصة في إمارة الشارقة للتحقق من إتقانها لمعايير الجودة.

وتضمن التقرير مراحل تنفيذ التقييم الذي شمل المدارس الخاصة كافة في الإمارة من خلال 6 معايير تتضمن 17 مؤشراً و70 عنصراً، وشمل التقرير مستوى المدارس ونسب تقدمها وأهم المقارنات بين نتائج المدارس بين الدورتين الأخيرتين.