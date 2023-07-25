«ملتقى دبي للذكاء الاصطناعي» أكتوبر المقبل

دبي (الاتحاد)

وجَّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس أمناء مؤسّسة دبي للمستقبل، بتنظيم «ملتقى دبي للذكاء الاصطناعي»، في أكتوبر المقبل؛ بهدف استشراف مستقبل تطبيقات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتعريف الحكومات والمجتمعات بأهمية الاستفادة من أدواته وفرصه، واستعراض أهم المجالات والقطاعات التي يمكنها توظيف هذه التكنولوجيا المتطورة لضمان أفضل مستوى لجودة حياة الناس.

وقال سموه في تغريدة على «تويتر»: «ربما من الصدفة أن يكون اختصار الذكاء الاصطناعي (AI) جزءاً من اسم دبي (DUBAI) باللغة الإنجليزية، لكن الأكيد أن رؤية دبي للمستقبل هي ما تجعل منها أفضل مدن العالم جاهزية للمستقبل وأكثرها إيماناً بفرصه»، مؤكداً سموه أن «دبي أصبحت من أسرع وأفضل مدن العالم تفاعلاً مع التقنيات الجديدة، وأكثرها حرصاً على تبني تطبيقاتها الحديثة في مختلف القطاعات الاقتصادية والحكومية... ونريد لهذا الملتقى أن نقدم صورة شاملة لنا وللعالم عن مستقبل الذكاء الاصطناعي التوليدي وتحولاته المقبلة وفرصه الواعدة».

وأضاف سموه: «الحكومات ستكون أمام تغييرات جذرية في مناحي الحياة كافة بفضل هذه التحولات التكنولوجية التي تأتي في طليعتها تطبيقات الذكاء الاصطناعي»، مؤكداً سموه أن «سرعة هذه التحولات تفرض تحديات كثيرة، وتتطلب فهماً عميقاً ونهجاً استشرافياً لما سيكون عليه المستقبل، وكيف يمكن تحويل هذه التحديات إلى فرص جديدة».

ويأتي إعلان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم تنظيم «ملتقى دبي للذكاء الاصطناعي»، عقب إطلاق «مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي»؛ بهدف دعم الجهات الحكومية بإمارة دبي في توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي لتطوير أداء العمل الحكومي، وتقديم أفضل الخدمات الحكومية.