محمد الشرقي يشهد «لقاء من الفضاء» مع سلطان النيادي

الفجيرة (الاتحاد)

شهد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، الحدث التفاعلي «لقاء من الفضاء» الذي ينظمه مركز محمد بن راشد للفضاء، بالتعاون مع مكتب ولي عهد الفجيرة، باتصال مباشر مع رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، بحضور سمو الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي.

ورحب سموه، عبر تقنية الاتصال المرئي المباشر في الحدث الذي أقيم في مركز الفجيرة الإبداعي، برائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي الذي يقوم بأطول مهمة فضائية عربية على متن محطة الفضاء الدولية.

ونقل سموه، خلال حديثه مع سلطان النيادي، تحيات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، إليه، مشيراً إلى اهتمام سموه بمتابعة رحلة النيادي، ومعرباً سموه عن مشاعر الفخر والاعتزاز به في هذه المهمة الدولية المهمة التي تعزز سمعة دولة الإمارات بين دول العالم. وأكد سمو ولي عهد الفجيرة، أن هذا الإنجاز هو مصدر فخر لدولة الإمارات بأبنائها المتميزين وأصحاب الكفاءات العالية الذين حققوا طموحات الآباء المؤسسين للاتحاد، ورؤية قيادة الدولة في مجال الفضاء واكتشافه على المستويين العربي والعالمي.

وأكد سموه، خلال كلمته التي وجهها إلى سلطان النيادي، أنه يعتبر مصدر إلهام وقدوة للأطفال والشباب الذين يشغلهم اكتشاف عالم الفضاء والبحث والاطلاع فيه لتحقيق أعلى مستويات الريادة والتميز ورفع مكانة دولة الإمارات بين دول العالم.

من جانبه، رحب سلطان النيادي في بداية الحدث، بسمو ولي عهد الفجيرة، قائلاً: «شكراً للغاية على حضور سموكم اليوم، سعيد جداً بالتواجد اليوم في إمارة الفجيرة، ومستعد للإجابة عن جميع أسئلة الحضور».

وتضمن برنامج اللقاء الذي حضره أكثر من 1300 شخص من مختلف شرائح المجتمع، عروضاً متنوعة تحاكي موضوع الفضاء، حيث أُتيحت الفرصة للنيادي للرد على أسئلة الحضور، حول التجارب العلمية والمهام اليومية التي يقوم بها على متن محطة الفضاء الدولية.