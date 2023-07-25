سفير الإمارات لدى الأردن يلتقي رئيسي مجلسي الأعيان والنواب

عمان (وام)

التقى معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، سفير الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الأردنية الهاشمية، دولة فيصل الفايز، رئيس مجلس الأعيان، ومعالي أحمد الصفدي، رئيس مجلس النواب، وعدداً من أصحاب سفراء الدول العربية المعتمـدين لدى المملكة. وأكد معالي الشيخ خليفة بن محمد أهمية اللقاءات الثنائية والمتعددة الأطراف في تعزيز العمل الدبلوماسي وتوثيق أواصر التعاون، بما يحقق تطلعات الدول العربية وشعوبها.

وبحث معاليه مع رئيسي مجلسي الأعيان والنواب والسفراء العرب سبل تعزيز العلاقات، وآفاق التعاون بما يدفع العلاقات العربية إلى آفاق أوسع. من جانبهم، أعرب أصحاب السعادة سفراء الدول العربية عن امتنانهم وتقديرهم لهذه المبادرة، مؤكدين أهمية تنظيم اللقاءات الأخوية المثمرة التي تسهم في تطوير العمل العربي المشترك.