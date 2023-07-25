«الظفرة الرياضي الثقافي» يستقطب الناشئين في «ليوا للرطب»

الظفرة (الاتحاد)

يشارك نادي الظفرة الثقافي الرياضي في مهرجان ليوا للرطب، بمنصة عرض تهدف إلى استقطاب الناشئين من الفئات العمرية الأقل من 14 عاماً، وتسجيلهم في فرق كرة القدم والجو جيتسو بالنادي، وكذلك تعريفهم بفنون هاتين اللعبتين وتسجيل الراغبين في الانضمام لصفوف الفرق الرياضية في النادي، بحسب الفئات العمرية.

كما يهدف نادي الظفرة الرياضي الثقافي، من خلال المشاركة في المهرجان، إلى إشراك لاعبي الجو جيتسو المسجلين بالنادي في الفعاليات الرياضية المقامة على مسرح المهرجان، عبر تقديم العروض المختلفة لهذه اللعبة، وكذلك المسابقات الثقافية المتنوعة التي تثري الحصيلة الفكرية لجمهور الأطفال تحت عمر 12 عاماً بأهم المعارف الرياضية، وتخصيص هدايا قيمة للفائزين بهذه المسابقات.

وتنطلق رؤية نادي الظفرة في كونه منشأة رياضية متكاملة ذات مستوى عالمي، تسهم في توفير حياة صحية أفضل للمواطنين والمقيمين، من خلال إتاحة الفرصة للشباب والناشئين لتحقيق إمكاناتهم وقدراتهم في ممارسة الرياضة.