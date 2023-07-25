نهيان بن مبارك يزور مهرجان ليوا للرطب

أبوظبي (وام)

زار معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش «مهرجان ليوا للرطب» بدورته الـ 19 الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، وتنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي بالتعاون مع نادي تراث الإمارات.

واطلع معالي الشيخ نهيان بن مبارك، خلال الزيارة، على جانب من مشاركات المزارعين في مسابقات الرطب والفواكه، والتقى أعضاء لجنة التحكيم، واستمع لشرح موجز من عبيد خلفان المزروعي مدير إدارة التخطيط والمشاريع في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية حول مسابقات وفعاليات المهرجان التي تستمر حتى 30 يوليو الجاري.

وتفقد معاليه أجنحة الجهات الحكومية والخاصة المشاركة في المهرجان، وتعرف على ما يتضمنه من معروضات تشمل منتجات زراعية ورطباً وفسائل نخيل وأشجار فاكهة إضافة إلى التقنيات الحديثة في مجال الزراعة بشكل عام وزراعة النخيل وما يرتبط بها من صناعات بشكل خاص.

يهدف المهرجان إلى ترسيخ المكانة التاريخية للنخيل والمحافظة عليها، وصون الموروث الثقافي والتراثي العريق لأبناء الإمارات ونقله للأجيال المتعاقبة ودعم أصحاب المزارع المنتِجة للنخيل والفاكهة والمنتجات الزراعية المحلية، وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، وتعزيز منظومة الأمن الغذائي وتفعيل الحركة الاقتصادية وتنشيطها في منطقة الظفرة، وتوعية المزارعين بالزراعة الحديثة والعناية بمزارعهم، واطلاعهم على أفضل الممارسات، وتشجيع المزارعين على الاهتمام أكثر بجودة الإنتاج.