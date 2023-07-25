لجنة إمارة أبوظبي لانتخابات «الوطني» تشارك في «ليوا للرطب»

أبوظبي (الاتحاد)

تشارك لجنة إمارة أبوظبي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 في الدورة التاسعة عشرة من مهرجان ليوا للرطب.

تأتي مشاركة اللجنة في المهرجان بهدف تعريف المواطنين بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية، حيث تعمل اللجنة على نشر الوعي السياسي بأهمية انتخابات المجلس الوطني الاتحادي ودورها في دعم مسيرة التنمية والتطوير والتحديث المستمرة في دولة الإمارات، وذلك من خلال المنصة التعريفية والترويجية التي أقامتها اللجنة في إطار خطتها الإعلامية الرامية إلى تحفيز أعضاء الهيئات الانتخابية على المشاركة في الانتخابات، وإطلاعهم على آلية البحث عن ورود أسمائهم في قوائم الهيئات الانتخابية، إضافة إلى تقديم شرح حول تفاصيل الجدول الزمني ومواعيد تسجيل المرشحين، وكيفية الانضمام إلى برنامج المشاركة في تنظيم عملية التصويت في مراكز الانتخاب الموزعة على مستوى إمارات الدولة ومناطقها، خلال أيام انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، وتعريف المواطنين بمقار مراكز الانتخاب الموجودة في إمارة أبوظبي والعين والظفرة.