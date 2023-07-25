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سفير إسرائيل: «ليوا للرطب» من أجمل المهرجانات

السفير خلال الزيارة (وام)
26 يوليو 2023 01:28

الظفرة (الاتحاد) 

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زار أمير حايك، سفير دولة إسرائيل لدى الدولة، فعاليات ومسابقات مهرجان ليوا للرطب بدورته الـ 19، والذي يقام في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة، بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي وبالتعاون مع نادي تراث الإمارات.
وأعرب أمير حايك عن سعادته بوجوده في مهرجان ليوا للرطب، قائلاً: «كان لي الشرف في التواجد في واحد من أجمل المهرجانات التي رأيتها ومشاركة الجميع في هذا المهرجان».
وأضاف أنه شاهد وجود الفواكه من صحراء ليوا، وتواجد الحضور المميز معاً بشكل جميل، مشيراً إلى ما شاهده من الرطب الفاخر ومنتجات النخلة والتي تؤكد أن كل شيء يمكن صناعته من الطبيعة التي وهبها لنا الله.
واطلع أمير حايك على عدد من المشاركات في مسابقات مزاينة الرطب والفاكهة، واستمع إلى شرح موجز من عبيد خلفان المزروعي مدير إدارة المشاريع والبرامج الثقافية والتراثية، عن مسابقات وفعاليات المهرجان التي تستمر حتى 30 يوليو الجاري.
وزار سفير دولة إسرائيل لدى الدولة مختلف الأجنحة والأركان المقامة في موقع المهرجان، والتقط والوفد المرافق عدداً من الصور التذكارية بالزي الإماراتي، كما زار جناح لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية ونادي تراث الإمارات، واطلع على أبرز البرامج الثقافية والمهرجانات التراثية التي تقام على مدار العام، كما اطلع على كتاب زايد الصادر عن اللجنة وعدد من الإصدارات المتنوعة في الجناح.

سفير إسرائيل
الإمارات
إسرائيل
ليوا للرطب
مهرجان ليوا للرطب
الظفرة
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