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«الذيد للرطب» يُعلن مواعيد وشروط المشاركة بمسابقات المهرجان

«الذيد للرطب» يُعلن مواعيد وشروط المشاركة بمسابقات المهرجان
26 يوليو 2023 01:28

الشارقة (الاتحاد)

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أعلنت اللجنة التنظيمية لمهرجان «الذيد للرطب»، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة، عن تفاصيل مسابقات المهرجان في دورته السابعة التي تقام فعالياتها غداً 27 يوليو الجاري، وتستمر إلى 30 منه في مركز «إكسبو الذيد»، موضحة مواعيد المزاينات والمسابقات لمختلف الأصناف وقيمة وعدد الجوائز ومعاييرها وشروطها.
وأشارت اللجنة إلى أن المهرجان يتضمن العديد من المسابقات التي خصص لها جوائز بقيمة تصل إلى أكثر من مليون درهم ستوزع على 130 فائزاً بمسابقات المهرجان الرئيسية وهي، مسابقة مزاينة الرطب، ومسابقة أكبر عذج، ومسابقة الليمون، ومسابقة التين الأحمر، ومسابقة تمر الحسيل، ومسابقة أجمل مخرافة رطب والمخصصة للنساء فقط، وتتراوح قيمة الجوائز بين 1000 و25 ألف درهم.
وأوضحت اللجنة أن اليوم الأول من المهرجان يشهد انطلاق مسابقة مزاينة رطب الخنيزي ومسابقة أكبر عذج برحي وخصاب 40 كغ وما فوق و50 كغ للأصناف الأخرى، ثم تنظم في اليوم الثاني مسابقة مزاينة رطب الخلاص ومزاينة الليمون، كما تنظم في اليوم الثالث من المهرجان مسابقة مزاينة رطب الشيشي عام، ومزاينة التين الأحمر ومزاينة أجمل مخرافة للنساء، في حين يشهد اليوم الأخير مسابقتي النخبة العام ونخبة حصن الذيد.
وأشار راشد مهير الكتبي رئيس لجنة الفرز والتقييم في المهرجان، إلى أن مهرجان «الذيد للرطب» يشهد هذا العام مشاركة المئات من مزارعي النخيل على مستوى الدولة، الذين سيتنافسون في العديد من الجوائز القيمة التي تصب مجملها في تشجيع أصحاب المزارع من ملاك النخيل على الاهتمام بتطوير زراعة النخيل، موضحاً أن المشاركة في المسابقات تتضمن عدداً من الشروط العامة المتمثلة في أن يكون الرطب من الإنتاج المحلي للدولة، وأن يقدم المشارك من الإمارات الشمالية رطباً من إنتاج مزرعة أو حديقة منزله، في حين يقدم المشارك من إمارتي أبوظبي ودبي رطباً من إنتاج مزرعته مع ضرورة إبراز المستندات عند التقديم للتسجيل وزيارة بعض المزارع، في حين يشترط للمشاركة في مسابقة أجمل مخرافة المخصصة للنساء من عمر 25 سنة وما فوق أن تكون المخرافة صناعة يدوية ومحلية من سعف النخيل ومن الرطب الفاخر.

مهرجان الذيد للرطب
الإمارات
الذيد للرطب
الشارقة
غرفة تجارة وصناعة الشارقة
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