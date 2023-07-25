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الإمارات

الإمارات تفتتح مكتباً تنسيقياً للمساعدات الخارجية بدمشق

سلطان الشامسي والحضور خلال افتتاح المكتب (وام)
26 يوليو 2023 01:28

أبوظبي (وام) 

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افتتح سلطان محمد الشامسي، مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، أمس، أول مكتب تنسيقي للمساعدات الخارجية الإماراتية ببعثات الدولة بالخارج، وذلك بمقر سفارة الدولة بالعاصمة السورية دمشق. 
وقال الشامسي: «إن افتتاح أول مكتب تنسيقي للمساعدات الخارجية الإماراتية بالعاصمة السورية دمشق، يأتي في إطار جهود دولة الإمارات المتواصلة لدعم الشعب السوري الشقيق، وتعزيز الجهود المبذولة لتوفير كافة الدعم الإغاثي للمؤسسات الإنسانية الإماراتية». 
وأضاف «في سياق استكمال مسيرة النجاح وتعزيز العمل المؤسسي لحوكمة المساعدات الخارجية، جاء قرار مجلس الوزراء رقم 4/5 لعام 2022 لتعزيز التنسيق بين الجهات المانحة للمساعدات الخارجية في الدولة، وإنشاء مكاتب تنسيقية في بعثات الدولة في الخارج تعنى بشؤون المساعدات الخارجية في مجموعة من الدول المستفيدة من المساعدات من الجهات المانحة الإماراتية». وأشار الشامسي إلى أنه تم تحديد مجموعة من الأدوار المهمة للمكاتب التنسيقية لتعزيز كفاءة وتنافسية المساعدات، وفق أفضل المعايير الدولية، كالإشراف على ملف المساعدات الخارجية الإماراتية في الدول المستفيدة، بما يضمن تنسيق الجهود للجهات المانحة الإماراتية لضمان فعاليتها للمستفيدين، والمتابعة المستمرة للمشاريع والبرامج في هذا الصدد. 

المساعدات الخارجية
سوريا
الإمارات
دمشق
المساعدات الإماراتية
سلطان الشامسي
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