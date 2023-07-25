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مدرسة 42 أبوظبي تنظم هاكاثون البرمجة 2

مشاركون في الهاكاثون (من المصدر)
26 يوليو 2023 01:27

أبوظبي (الاتحاد)

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نظمت مدرسة 42 أبوظبي، مدرسة البرمجة المبتكرة في أبوظبي التي تعتمد منهجية التعلُّم الذاتي المشترك عبر المشاريع العملية والألعاب، وشركة «بيكن رد»، الشركة الرائدة في تطوير الحلول الدفاعية المتقدمة لمواجهة تهديدات الأمن الوطني، هاكاثون البرمجة الثاني تحت عنوان «القادة السيبرانيون: إطلاق العنان لقوة مكافآت الإبلاغ عن ثغرات الأمن السيبراني»، والذي شهد مشاركة ما يزيد على 60 طالباً من مدرسة 42 أبوظبي.
وسلط الهاكاثون الضوء على برامج مكافآت الأخطاء البرمجية الأمنية، والتي أصبحت جزءاً أساسياً من الأمن السيبراني نظراً لأثرها الكبير على مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث تحفز هذه البرامج الباحثين المستقلين، والذي يشار إليهم غالباً باسم صائدي الثغرات الأمنية أو المخترقين الأخلاقيين، لتحديد الثغرات الأمنية في البرامج والمواقع الإلكترونية والبنية التحتية للشبكات لدى المؤسسات.
أتاح الهاكاثون الفرصة لطلاب 42 أبوظبي للتعاون مع خبراء في مجال الأمن السيبراني من شركة «بيكن رد» لمواجهة التحديات المختلفة واستعراض حلولهم المبتكرة، وذلك في إطار أجواء تحفيزية اختتمت بتكريم الطلاب الذين أحرزوا أعلى النتائج.
وقال ماركوس مولر هابيج، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمدرسة 42 أبوظبي: «تأتي استضافة هذا الهاكاثون في إطار التزام مدرسة 42 أبوظبي بالارتقاء بتجربة تعلم طلابها، وبناء نخبة من المواهب المتميزة في مجال البرمجة التي تتمتع بقدرات متقدمة لحل المشكلات وبتفكير نقدي، ومهارات تعاونية تمكنهم من المساهمة في دفع عجلة التطور في القطاع الرقمي على مستوى الإمارة».
وأضاف هابيج: «يؤكد هذا الهاكاثون جهودنا الرامية لتعزيز التعاون مع المؤسسات الرائدة وإتاحة الفرصة للطلاب للعمل على مشاريع عملية تتيح لهم تطبيق مهاراتهم في البرمجة على أرض الواقع».
وحصد الطالب أكيواك بيرو المركز الأول في الهاكاثون، ويوناتان كيفيالو في المركز الثاني، وسيمون زيريسيناي في المركز الثالث.

مدرسة 42 أبوظبي
أبوظبي
الإمارات
البرمجة
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