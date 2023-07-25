تمكّين الجهات الاتحادية بأدوات تصميم المستقبل

دبي (الاتحاد)

نظم مكتب التطوير الحكومي والمستقبل، ورشة عمل شارك فيها عدد من مديري الاستراتيجية والمستقبل في الجهات الحكومية، بهدف تمكينهم من استخدام الجيل الجديد من أدوات تصميم المستقبل في المشاريع والمبادرات الحكومية التي تعزز الجاهزية للمستقبل.

وركزت الورشة على مواءمة الأهداف الرئيسية لمشاريع الجاهزية للمستقبل مع الرؤى الاستراتيجية والاستباقية للدولة، وتحديد الأهداف والنتائج المتوقعة لمشاريع المستقبل، بما ينسجم مع رؤية وتوجيهات القيادة لتحقيق الجاهزية والمستقبل المستدام للدولة.

وأكد أطرف شهاب، الرئيس التنفيذي لمختبر المئوية، أهمية الورشة في تمكين مديري الاستراتيجية والمستقبل في الجهات الحكومية بأدوات تصميم المستقبل لتطوير قدرات التخطيط المستقبلي لديهم وتزويدهم بأحدث الممكنات لمعالجة التحديات، والاستثمار بالفرص في مختلف القطاعات الحكومية.

وتناولت الورشة المبادئ والمعايير التي تحدد ملامح مشاريع ومبادرات الجاهزية للمستقبل، بحيث يتم تصميمها وفق رؤية مستقبلية وأفكار جريئة، وتتطرق إلى الجاهزية للمتغيرات بشكل استباقي واستثنائي، وتقتنص الفرص وتقدم نماذج مستقبلية جديدة ومرنة ذات قيمة مضافة، وتحقق الأثر والاستدامة في القطاعات ذات الأولوية، وتحقق مراتب عالمية للدولة، وتطبق التكنولوجيا المتقدمة وتمكن المواهب بالمهارات استعداداً للمستقبل، بشكل عملي وواضح ومحدد وطموح قابل للقياس ينعكس على السرد الاستراتيجي المستقبلي للدولة، ويعكس رؤية القيادة والدولة في الجاهزية وتعزيز قدراتها على الاستجابة للمتغيرات المتسارعة وصناعة غد أفضل لأجيال المستقبل.

وتُعرِّف مديري الاستراتيجية والمستقبل على خطوات تصميم المستقبل التي تتمثل في تحديد نقطة الانطلاق، والتوجهات العالمية، وتصميم سيناريوهات المستقبل، وتصميم أفكار الجاهزية للمستقبل، وتصميم السرد المستقبلي.