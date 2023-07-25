«الإمارات الصحية» تحدد التعاون مع «أي آي جي» الهندية

دبي (الاتحاد)

أبرمت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية ومستشفيات «أي آي جي» في الهند، اتفاقية تعاون مشترك، بهدف تعزيز العمل بين الجانبين في عدد من المجالات الطبية والعلمية والبحثية، بالإضافة إلى برنامج الأطباء الزائرين، بما يسهم في تبادل الخبرات والتجارب ويرفع من قدرات وكفاءة عمل الكوادر الطبية التابعة للطرفين.

وقعت الاتفاقية بحضور الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، والدكتور عصام الزرعوني، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية بالإنابة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، والدكتور جیفي راو، مدير عام مستشفيات «أي آي جي»، بجانب عدد من الكوادر الإدارية والطبية من كلا الجانبين.

وقال الدكتور عصام الزرعوني إن الاتفاقية حددت مجموعة من مجالات التعاون التي يسعى الجانبين إلى المضي قدماً في تطويرها والارتقاء بها، موضحاً أن المؤسسة وفي إطار استراتيجيتها الرامية إلى توسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية، تسعى إلى تعزيز تبادل الخبرات والتجارب، لتكريس مكانتها كإحدى أبرز الجهات الرائدة في مجال توفير أفضل الممارسات الصحية وفقاً لأعلى المعايير العالمية، انسجاماً مع رؤية نحن الإمارات 2030، ورؤية الإمارات 2071 الهادفة إلى إعداد جيل يحمل راية المستقبل، ويتمتع بأعلى المستويات العلمية والإيجابية، لضمان تحقيق جودة الحياة الصحية، وتأمين مستقبل أفضل للأجيال المقبلة، ورفع مكانة الدولة لمنافسة أفضل دول العالم.

وحددت الاتفاقية نطاق ومجالات التعاون في المجال الطبي، وذلك من خلال التعاون في مجال الخدمات السريرية ذات الاهتمام المشترك، وتقديم الدعم في تطوير برنامج متكامل للرعاية الصحية الشاملة، وتوفير مستشفيات أي آي جي تقنياتها لتعزيز الإدارة السريرية للمرضى.

كما تضمنت الاتفاقية في المجال العلمي بحث سبل التعاون في برامج الإقامة والزمالة للأطباء الإماراتيين، وذلك عبر التعاون المتبادل لتدريب الأطباء والكوادر الصحية المساعدة، بالإضافة إلى توفير برامج تدريب إكلینیكیة للمواد الاختيارية، والتركيز على تطوير برامج القيادة في المجال الصحي.

وحددت الاتفاقية أطراً للتعاون في المجال البحثي من خلال تطوير البنية التحتية للبحوث وبرامج الابتكار البحثية، والمبادرات البحثية المشتركة في مجال أمراض الجهاز الهضمي الجراحية الأقل توغلاً، وترجمة الفوائد من أجل رعاية صحية أفضل للمرضى.