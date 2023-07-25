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إنقاذ طفلة بريطانية مصابة بمرض نادر

الطبيب حاملاً الطفلة بعد نجاح العملية (من المصدر)
26 يوليو 2023 01:29

دبي (الاتحاد)

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تم إنقاذ حياة طفلة بريطانية تبلغ من العمر 4 أعوام، تعاني اضطراباً نادراً ومستفحلاً في الأوعية الدماغية يُسمى مرض «المويامويا»، وذلك باستخدام تقنية إعادة التوعّي غير المباشرة «استعادة تدفق الدم» الجراحية المبتكرة.
وأدت العملية الجراحية الأولى من نوعها في دولة الإمارات التي أجراها الدكتور «جوبالاكريشنن سي في»، استشاري ومدير قسم جراحة الأعصاب والعمود الفقري في مستشفى ميدكير لجراحة العظام والعمود الفقري، في إنقاذ حياة الطفلة من دون اضطرارها للسفر للخارج لتلقي العلاج اللازم.  
وقال الدكتور جوبالاكريشنن: «يؤدي تضيّق أوعية الدم إلى تكوين أوعية دموية جانبية تشبه (سحابة من الدخان) التي تُترجم إلى مرض (المويامويا) باللغة اليابانية. ورغم أن هذا المرض يمكن أن يصيب الأطفال والبالغين، إلا أنه يشيع بين الأطفال بشكل رئيسي ضمن الفئة العمرية 5 إلى 10 أعوام».  

دبي
الإمارات
ميدكير
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