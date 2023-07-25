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شارتا «جاهز» لـ«التربية» و«الإمارات الصحية»

ليلى السويدي تسلم يوسف السركال شارة «جاهز» (من المصدر)
26 يوليو 2023 01:27

دبي (الاتحاد)

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كرمت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وزارة التربية والتعليم ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية بشارات «جاهز»، وذلك بعد تحقيق موظفي الجهتين أعلى نسبة في إنجاز مهارات الجاهزية للمستقبل في منصة جاهز الرقمية على مستوى الجهات الاتحادية، خلال شهر يوليو.
وتسلم يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، شارة «البلوكتشين» من ليلى عبيد السويدي، مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بالإنابة، كما تسلم مطر الهاملي، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة التربية والتعليم، شارة «الحوسبة السحابية».
وأكدت ليلى عبيد السويدي أن مبادرة «جاهز» لمستقبل المواهب الحكومية تعد إحدى المبادرات الاستراتيجية للهيئة، والتي تستهدف تطوير مهارات موظفي الحكومة الاتحادية، وتمكينهم من مواكبة متغيرات ومتطلبات سوق العمل العالمي المتسارعة.
وأوضحت أن منصة «جاهز» تتيح لموظفي الوزارات والجهات الاتحادية أساليب وأدوات مبتكرة، تتناول مختلف التخصصات، مشيرةً إلى أن تركيز المنصة خلال الفترة الماضية انصب على تعريف الموظفين بالمهارات التقنية الحديثة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي كالحوسبة السحابية والبلوكتشين، والبرمجة والميتافيرس.
ولفتت ليلى السويدي إلى أن الهيئة تمنح شارة «جاهز» بشكل دوري للجهات الأكثر إنجازاً وإتماماً للبرامج التعليمية والشارات المطروحة عبر منصة «جاهز»، وذلك تقديراً لجهودها المتميزة في تعزيز إمكانيات موظفيها، ورفدهم بمهارات المستقبل، بما يرفع إنتاجيتهم، ويعزز كفاءة الخدمات الحكومية، ويضمن استدامة التميز.
وأعرب يوسف محمد السركال عن فخره بهذا الإنجاز، مثمناً جهود وكفاءة رأس المال البشري في المؤسسة، والذي تمكن من إنجاز مهارات الجاهزية للمستقبل في المنصة على مستوى الجهات الاتحادية، مؤكداً أن المؤسسة تمضي قدماً في تعزيز ريادتها ومكانتها في مجال رفع القدرات وتطوير بيئة العمل، بما ينسجم مع خطتها الاستراتيجية للأعوام 2023 - 2026، ويحقق مستهدفاتها برفع كفاءة وجودة مهارات المستقبل.

الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية
الإمارات
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ليلى السويدي
يوسف السركال
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