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«سوق الأعلاف» يشهد إقبالاً من مربّي الثروة الحيوانية في أبوظبي

«سوق الأعلاف» يشهد إقبالاً من مربّي الثروة الحيوانية في أبوظبي
26 يوليو 2023 01:27

أبوظبي (وام)

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أعلنت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أن خدمة «سوق الأعلاف لمربي الثروة الحيوانية» الإلكترونية التي تم تفعيلها للمستفيدين في مطلع شهر يوليو الجاري، حققت نجاحاً كبيراً خلال أول أسبوعين منذ الإطلاق بالتعاون مع منصة «تم» الحكومية، حيث شهد السوق إقبالاً كبيراً من مربّي الثروة الحيوانية للحصول على احتياجاتهم من الأعلاف بأعلى جودة وأفضل الأسعار.
وبلغ عدد زوار خدمة سوق الأعلاف عبر «منصة تم» خلال هذه الفترة أكثر من 60 ألف زائر، وتم إنجاز أكثر من 37 ألف معاملة، فيما بلغ مجموع المبيعات خلال هذه الفترة أكثر من 97 مليون درهم، وبلغ إجمالي الأعلاف المباعة أكثر من 59 ألف طن.
وكان سوق الأعلاف قد بدأ منذ الأول من يوليو الجاري بتقديم خدماته كمرحلة أولى للمستفيدين المسجلين لدى هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية. ويعد سوق الأعلاف الذي يخدم نحو 40 ألف مربٍّ على مستوى الدولة، ويلبّي احتياجات أكثر من 5 ملايين رأس من الثروة الحيوانية، الأول من نوعه والأكبر في منطقة الشرق الأوسط، ويسهم في ربط مشتري الأعلاف من جميع إمارات الدولة مع الموردين المعتمدين لدى الهيئة. وكانت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قد أطلقت «سوق الأعلاف» في نهاية مايو الماضي، بهدف توفير الأعلاف بأعلى جودة وأفضل الأسعار، إضافة إلى توفير حلول آمنة ومستدامة تساعد شركات الأعلاف المحلية على الوصول للأسواق.
ويرتبط السوق بمجموعة من الأسواق النظامية القائمة بالقرب من العزب، إضافة إلى منصة إلكترونية لتداول الأعلاف متاحة لجميع الشركات على مستوى الدولة. وتسعى هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية إلى حشد الموارد والإمكانات والطاقات وتطوير المبادرات التي تهدف إلى تمكين إنتاج الغذاء المستدام، ويعد «سوق الأعلاف» من المبادرات المهمة لتنظيم تجارة الأعلاف في الدولة من خلال الجمع بين الأسواق الفعلية والتداول الإلكتروني.

أبوظبي
الإمارات
الأعلاف
الثروة الحيوانية
هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية
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