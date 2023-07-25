حديقة الحيوانات بالعين تنظم مخيمها الصيفي أغسطس المقبل

العين (وام)

تنظم حديقة الحيوانات بالعين مخيمها الصيفي من 7 إلى 11 أغسطس المقبل تحت شعار «حكايات من حديقة الحيوانات» وبخصم يصل إلى 50%.

وتجمع أنشطة وفعاليات المخيم بين التعلم والمرح، بطابع تعليمي ترفيهي في بيئة حيوية وفريدة من نوعها، وذلك على مدار أسبوع، من الثامنة صباحاً حتى 12 مساءً باستثناء يوم الجمعة الذي تستمر أنشطته حتى 11:00 صباحاً.

وتحرص الحديقة من خلال المخيم على تعزيز الفضول وحب الاستكشاف لدى المشاركين وتقدير الحياة البرية والتعرف على أهميتها للأجيال الحالية والمستقبلية، كما يجد المشاركون في المخيم فرصة للتعرف على حيوانات الحديقة والدور الحيوي الذي تقوم به هذه الكائنات في الحفاظ على النظام البيئي لكوكب الأرض. وتضم أنشطة المخيم على سبيل المثال أنشطة تفاعلية مع الحيوانات ورحلات سفاري وتحديات بناء الفريق وعدد من المسابقات التي تهدف إلى دعم المعرفة بصون الطبيعة وحماية الحياة البرية وغرس شعور التآخي وبناء الفرق والتعاون بينهم، إلى جانب ورش العمل الفنية والحرفية في مركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء.