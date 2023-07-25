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جامعة خليفة تنظم مسابقة تطبيقات الهواتف الذكية أغسطس المقبل

جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا
26 يوليو 2023 01:26

أبوظبي (وام)

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تنظم جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا مسابقة تطبيقات الهواتف الذكية 2023 لطلبة المدارس في الصفوف 9 و10 و11 بالفترة من 14 إلى 24 أغسطس المقبل. 
وتهدف المسابقة إلى تعزيز دور الطلبة في استكشاف التكنولوجيات الأساسية للتطبيقات من خلال توفير منصة لاستعراض إبداعاتهم ومهاراتهم التقنية في تطوير التطبيقات المتعلقة بعلوم الفضاء. 
وتعقد المسابقة تحت عنوان «علوم الفضاء واستكشافه»، وهي تحدٍ يحث المشاركين على تطوير تطبيق يركز على التحديات والفرص في قطاع الفضاء، كما تعكس حرص دولة الإمارات على التقدم العلمي في مجال استكشاف الفضاء. وتتمحور فكرة المسابقة حول قيام المشاركين بتقديم شرح للطريقة التي تربط التطبيق مع موضوع المسابقة والدور المتوقع لعلوم الفضاء في مجالات التعليم والتجارة والصناعة والثقافة. 
وقال الدكتور يوسف الحمادي، نائب الرئيس الأول للشؤون الأكاديمية وخدمات الطلبة بالوكالة في جامعة خليفة: «إن مسابقة تطبيقات الهواتف الذكية 2023 التي تنظمها الجامعة تهدف إلى دعم الابتكار من خلال تعزيز المهارات الرقمية، حيث يسهم هذا التحدي في تدريب العقول الشابة وإرشادهم ورفدهم بالمهارات اللازمة ليتمكنوا من تطوير تطبيقات الهواتف الخاصة بهم، كما يسعى إلى تقييم مدى فهمهم للتقدم الذي أحرزته دولة الإمارات مؤخراً في قطاع الفضاء».
ويتم استعراض المشاريع أمام لجنة التحكيم في 24 أغسطس لتقييمها وفقاً لأصالة الفكرة وقيمتها بنسبة 30% والتنفيذ والأداء الوظيفي بنسبة 40% وجودة التطبيق بنسبة 20%، والتركيز الثقافي بنسبة 10%.

جامعة خليفة
أبوظبي
جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا
طلبة المدارس
تطبيقات الهواتف الذكية
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