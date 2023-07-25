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تحسينات علـى طريق أبوظبي- العين

تحسينات علـى طريق أبوظبي- العين
26 يوليو 2023 01:28

هالة الخياط (أبوظبي)

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أعلن مركز النقل المتكامل عن تنفيذه أعمال طرق على طريق أبوظبي - العين (E22)، ما يتطلب اتخاذ الحيطة والحذر من قبل مستخدمي الطريق، ودعا المركز جميع السائقين إلى اتباع اللوحات المرورية واستخدام الطرق البديلة لتفادي الازدحام المروري، وضمان سلامة الجميع.
وأوضح المركز أن الأعمال في المشروع ستكون على عدة مراحل، المرحلة الأولى تتضمن إغلاق حارتين من أبوظبي باتجاه العين، حيث تم إغلاق الحارتين اليسرى والوسطى، مع الحفاظ على حارة واحدة مفتوحة وإبقاء المخرج المؤدي إلى جسر بني ياس الجديد مفتوحاً.
أما المرحلة الثانية من أعمال الطرق والتي ستنفذ في 29 يوليو الجاري في الطريق من أبوظبي باتجاه العين، فستتضمن إغلاق حارة مرورية واحدة، حيث ستغلق الحارة اليمنى مع كتف الطريق الأيمن مع الحفاظ على الحارتين الوسطى واليسرى مفتوحتين وإبقاء المخرج المؤدي إلى جسر بني ياس الجديد مفتوحاً.
وستنفذ المرحلة الثالثة  في الطريق من العين باتجاه أبوظبي، وسيبدأ التنفيذ فيها 5 أغسطس ولمدة يوم واحد، حيث ستتضمن إغلاق الحارة اليمنى مع كتف الطريق الأيمن مع الحفاظ على الحارتين الوسطى واليسرى مفتوحتين، وسيتم إغلاق مخرج الجسر الجديد إلى بني ياس.
وأكد مركز النقل المتكامل استمراريته في تعزيز البنية التحتية، وتحسين جودة الخدمات على الطرق الداخلية والخارجية، بما يعزز من عوامل السلامة المرورية على الطرق.
وتندرج أهمية مشاريع البنية التحتية التي يتم تنفيذها ضمن إطار تطوير وتعزيز منظومة البنية التحتية في مدينة أبوظبي، بما يتوافق وينسجم مع حركة النمو التي تشهدها إمارة أبوظبي على كافة الصعد السكانية والاقتصادية، حيث يسعى مركز النقل المتكامل من خلال هذه المشاريع إلى المواءمة بين قدرة منظومة البنية التحتية على تلبية احتياجات النمو المستمر في الإمارة وبين تحقيق الرضا العام من قبل المجتمع.

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