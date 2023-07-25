«كن جاهزاً».. حملة لـ«الإسعاف الوطني»

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق الإسعاف الوطني، التابع للحرس الوطني، حملة بعنوان «كن جاهزاً للحالات الطارئة في الصيف»، وذلك لتعزيز جاهزية أفراد المجتمع للتعامل مع الحالات الطارئة خلال موسم الصيف. وتهدف الحملة إلى رفع مستوى الوعي بإرشادات السلامة العامة، وطرق الوقاية من حرارة الصيف والتعامل مع الإصابات الشائعة والحوادث الطارئة في تلك الفترة.

وتتزامن الحملة مع اليوم العالمي للوقاية من الغرق والذي يصادف 25 يوليو من كل عام، وتتضمن نشر سلسلة من المنشورات ومقاطع الفيديو التوعوية تبث عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتستمر إلى نهاية شهر أغسطس. وتماشياً مع اليوم العالمي هذا ستبدأ الحملة أولى أنشطتها بمواد توعوية حول السلامة في الماء.

ومن أبرز إرشادات السلامة في الماء والإجراءات الوقائية التي ينصح الإسعاف الوطني الجمهور باتباعها عند زيارة أحواض السباحة والشواطئ في فصل الصيف، توخي الحذر واتباع إرشادات السلامة الخاصة بارتياد الشواطئ أو المسابح، الحرص على تعلم السباحة وعدم ممارستها من دون وجود الآخرين، متابعة حالة الطقس قبل الذهاب إلى البحر، السباحة في المناطق المخصصة وعدم دخول الماء عندما يكون العلم الأحمر مرفوعاً، الامتناع عن السباحة في حال عدم وجود منقذ، التأكد من ارتداء سترة النجاة عند المشاركة في الأنشطة المائية، مراقبة أولياء الأمور لأطفالهم في كل الأوقات مع إلباسهم السترة الخاصة بالسباحة، النزول تدريجياً إلى الماء باستخدام القدمين والامتناع عن الركض في محيط أحواض السباحة.

وفي حال الشعور بالتعب أو البرد أو الحرارة المرتفعة أثناء السباحة يجب الخروج من الماء وأخذ قسط من الراحة في منطقة آمنة ومظللة. كما يجب عدم مقاومة التيار البحري أثناء السباحة في البحر بل الحفاظ على الهدوء والسباحة بشكل موازٍ للشاطئ. وفي حالات الغرق يجب استدعاء المنقذ على الفور وعدم محاولة إنقاذ الغريق في حال عدم امتلاك الخبرات اللازمة، لأن ذلك سيعرض كلا الطرفين للخطر، والاتصال بـ 999 (عمليات الشرطة)، 996 (خط الطوارئ البحري) و998 (الإسعاف). كما يمكن تقديم المساعدة عن طريق استخدام حلقة نجاة أو أداة طويلة مثل العصا لسحب الغريق إلى بر الأمان. في حال التعرض لخطر الغرق ينصح الأفراد بالحفاظ على الهدوء ومحاولة الطفو على سطح الماء بالاستلقاء على الظهر لابقاء الرأس فوق الماء وترك الجسم في حالة استرخاء حتى وصول المساعدة.

تشكل الحملة جزءاً من التزام الإسعاف الوطني المستمر بتعزيز جاهزية المجتمع لحالات الطوارئ والتثقيف بممارسات الصحة والسلامة العامة، انطلاقاً من حرص الإسعاف الوطني على توفير خدمات إسعافية عالية الجودة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

يذكر أن الإسعاف الوطني يقدم خدماته الإسعافية على مدار الساعة في الإمارات الشمالية (الشارقة وعجمان ورأس الخيمة وأم القيوين والفجيرة) عبر كوادر وفرق إسعافية مؤهلة ومزودة بأسطول حديث من مركبات الإسعاف والمعدات المتطورة، وفق أعلى معايير التميز لمرحلة ما قبل المستشفى. ويتاح لجميع السكان من مواطنين ومقيمين طلب الخدمة، من خلال رقم طوارئ الإسعاف 998 والتطبيق الإلكتروني NA998.