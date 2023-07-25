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بلدية أبوظبي تدعو أصحاب العقارات للحفاظ على البيئة والمظهر الحضاري

جانب من الحملة (من المصدر)
26 يوليو 2023 01:26

أبوظبي (الاتحاد)

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دعت بلدية مدينة أبوظبي أصحاب العقارات والمحلات والعاملين فيها إلى الالتزام بسبل المحافظة على النظافة العامة والبيئة الصحية النظيفة، وبضرورة إلقاء المخلفات في الحاويات المخصصة لها بالشكل الملائم، حفاظاً على المظهر الحضاري والجمالي العام.
جاء هذا خلال الحملات الميدانية التي نفذتها البلدية في كافة المناطق الواقعة ضمن نطاقها الجغرافي، وذلك من خلال المراكز الفرعية للبلدية، والتي حرص مفتشوها خلال حملات استمرت لمدة 5 أيام متتالية على توعية وحث الملاك والمستأجرين على الاضطلاع بدورهم في الحفاظ على المظهر العام والبيئة الصحية.
وضمن هذا السياق، نفذت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال كل من: مركز بلدية المدينة، ومركز بلدية الشهامة، ومركز بلدية مصفح، ومركز بلدية مدينة زايد، ومركز بلدية الوثبة، ومركز التواجد البلدي- بني ياس، بالتعاون مع شركة أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير)، حملات ميدانية استهدفت أصحاب العقارات والمحلات الواقعة ضمن نطاق كل مركز، وذلك لتوعيتهم بضرورة إلقاء المخلفات في الحاويات بالشكل الملائم، وبضرورة المحافظة على النظافة العامة والالتزام بقوانين المظهر العام المعمول بها في الإمارة.
وعمل مفتشو البلدية أثناء الحملات على رصد الوحدات السكنية المخالفة وتوعية سكانها، والتواصل هاتفياً مع ملاك العقارات للتنبيه على العاملين والقاطنين فيها بأهمية عدم إلقاء أية مواد ومخلفات في غير الحاويات المخصصة لها.
كما تضمنت الحملات إرسال رسائل نصية توعوية للفئات المستهدفة في كافة المناطق، بالإضافة إلى نشر العديد من المنشورات التوعوية عبر الحسابات الرسمية للبلدية على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق «فريجنا».

بلدية أبوظبي
أبوظبي
الإمارات
المظهر الحضاري
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