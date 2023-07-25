اعتماد دولي لـ9 خبراء من شرطة أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

حصل 9 خبراء من منتسبي مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي على شهادة الاعتماد الدولي «ACTAR»، والتي تؤهلهم ليصبحوا خبراء عالميين في إعادة بناء الحوادث المرورية.

وأعرب اللواء مكتوم علي الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي، خلال لقائه الخبراء في مكتبه، عن اعتزازه بما حققه المنتسبون من إنجاز عالمي ريادي يواكب الخطة الاستشرافية لشرطة أبوظبي لاستثمار التطور التقني في رصد وتحليل الحوادث المرورية، واستخلاص التقارير المرورية وفق المعايير المعترف بها دولياً، بما يعزز سمعتها المؤسسية العالمية وريادتها في متابعة المستجدات واستشراف المستقبل.

وثمن مدير عام شرطة أبوظبي الدعم المستمر من القيادة الرشيدة لرأس المال البشري وتحفيز الكوادر المواطنة على التميز وتحقيق مستويات متقدمة في كل المجالات، وعبر عن اعتزاز القيادة الشرطية بالإنجازات العالمية.

وأوضح اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، مدير قطاع العمليات المركزية، أن التقارير التي سيقوم بإعدادها الخبراء في شرطة أبوظبي بعد حصولهم على الاعتراف الدولي، ستكون مطابقة للمعايير العلمية المعتمدة في بناء الحادث المروري، وستسهم في تطوير مخرجات أسباب الحوادث الجسيمة ودقة التقارير، اعتماداً على خبراء عالميين ومتخصصين في حوادث السير بشرطة أبوظبي من منظمة «ACTAR» بمجال السلامة المرورية.

وذكر العقيد الدكتور مهندس أحمد ناصر الزيدي، مدير إدارة هندسة المرور وسلامة الطرق، أن المنتسبين قد أنهوا متطلبات البرنامج، وتمكنوا من الحصول على شهادات الاعتماد الدولي ليصبحوا خبراء في إعادة بناء الحوادث من منظمة ACTAR، وأثنى على جهودهم المتميزة، لافتاً إلى أن إنجازهم يعكس ريادة شرطة أبوظبي في توفير الممكنات التي تحفز منتسبيها على التميز والريادة والاستثمار في الكوادر البشرية المؤهلة والمتميزة.