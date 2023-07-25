الأربعاء 26 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

اعتماد دولي لـ9 خبراء من شرطة أبوظبي

مكتوم الشريفي يتوسط الخبراء (من المصدر)
26 يوليو 2023 01:26

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
881 مليون درهم صافي أرباح «الجرافات البحرية» في النصف الأول
الإمارات تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف أكاديمية عسكرية في مقديشو

حصل 9 خبراء من منتسبي مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي على شهادة الاعتماد الدولي «ACTAR»، والتي تؤهلهم ليصبحوا خبراء عالميين في إعادة بناء الحوادث المرورية.
وأعرب اللواء مكتوم علي الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي، خلال لقائه الخبراء في مكتبه، عن اعتزازه بما حققه المنتسبون من إنجاز عالمي ريادي يواكب الخطة الاستشرافية لشرطة أبوظبي لاستثمار التطور التقني في رصد وتحليل الحوادث المرورية، واستخلاص التقارير المرورية وفق المعايير المعترف بها دولياً، بما يعزز سمعتها المؤسسية العالمية وريادتها في متابعة المستجدات واستشراف المستقبل.
وثمن مدير عام شرطة أبوظبي الدعم المستمر من القيادة الرشيدة لرأس المال البشري وتحفيز الكوادر المواطنة على التميز وتحقيق مستويات متقدمة في كل المجالات، وعبر عن اعتزاز القيادة الشرطية بالإنجازات العالمية.
وأوضح اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، مدير قطاع العمليات المركزية، أن التقارير التي سيقوم بإعدادها الخبراء في شرطة أبوظبي بعد حصولهم على الاعتراف الدولي، ستكون مطابقة للمعايير العلمية المعتمدة في بناء الحادث المروري، وستسهم في تطوير مخرجات أسباب الحوادث الجسيمة ودقة التقارير، اعتماداً على خبراء عالميين ومتخصصين في حوادث السير بشرطة أبوظبي من منظمة «ACTAR» بمجال السلامة المرورية.
وذكر العقيد الدكتور مهندس أحمد ناصر الزيدي، مدير إدارة هندسة المرور وسلامة الطرق، أن المنتسبين قد أنهوا متطلبات البرنامج، وتمكنوا من الحصول على شهادات الاعتماد الدولي ليصبحوا خبراء في إعادة بناء الحوادث من منظمة ACTAR، وأثنى على جهودهم المتميزة، لافتاً إلى أن إنجازهم يعكس ريادة شرطة أبوظبي في توفير الممكنات التي تحفز منتسبيها على التميز والريادة والاستثمار في الكوادر البشرية المؤهلة والمتميزة.

شرطة أبوظبي
الإمارات
أبوظبي
مكتوم علي الشريفي
آخر الأخبار
الاتحاد الأوروبي يرسل 500 رجل إطفاء للمساعدة في حرائق اليونان
عربي ودولي
الاتحاد الأوروبي يرسل 500 إطفائي للمساعدة في إطفاء حرائق اليونان
اليوم 20:31
الإعصار دوكسوري يجتاح شمال الفلبين
عربي ودولي
الإعصار دوكسوري يجتاح شمال الفلبين
اليوم 20:15
881 مليون درهم صافي أرباح «الجرافات البحرية» في النصف الأول
الاقتصادي
881 مليون درهم صافي أرباح «الجرافات البحرية» في النصف الأول
اليوم 20:11
«إيمج نيشن» تطرح تريلر «حوجن»
دنيا
«إيمج نيشن» تطرح تريلر «حوجن»
اليوم 19:52
الإمارات تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف أكاديمية عسكرية في مقديشو
الإمارات
الإمارات تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف أكاديمية عسكرية في مقديشو
اليوم 19:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©