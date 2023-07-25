تخريج 113 طالباً وطالبة في البرنامج الصيفي بمنطقة حتا

دبي (الاتحاد)

شهد اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني مساعد القائد العام لشؤون المنافذ في شرطة دبي، حفل تخريج الدورة الصيفية لطلبة مدارس منطقة حتا، الذي نظمته الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ممثلة بمركز حماية الدولي تحت شعار «صيفنا أمن وسعادة.. ابتكار وقيادة»، بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، ومجلس دبي الرياضي، ومركز شرطة حتا، بالإضافة إلى العديد من الشركاء من الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وبمشاركة 113 طالباً وطالبة.

حضر حفل التخريج اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، وعدد من كبار الضباط ومديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة وكبار الضباط وجمع من أولياء الأمور.

وأكد اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني خلال الحفل الختامي الذي أُقيم في قاعة الأفراح بمنطقة حتا، أن شرطة دبي دأبت ومنذ انطلاق دوراتها الصيفية على ترسيخ مبدأ بناء شخصية الطالب على أُسس علمية تتماشى مع مُعطيات الحاضر والمستقبل، التي تتطلب من الطالب والمؤسسات معاً أن يكونوا مُتحدين وقادرين على بلورة رؤية حكومة دبي في بناء الشخصية القيادية لجيل المستقبل من الطلاب الذين سيحملون لواء القيادة في كافة المؤسسات الحكومية والخاصة، إضافة إلى قراءة المستقبل من خلال منهجية علمية مُطبقة ضمن البرامج الصيفية المتنوعة التي تغذي في نفوس الطلاب بالعديد من المفاهيم والقيم النبيلة.

وقال اللواء طيار بن ثاني: إن استثمار فترة الإجازة بشكل جيد وببرامج مُفيدة تبعث الطمأنينة في نفوس الأسر وأولياء الأمور، وتفعيل برامج الرعاية الطلابية للحد من الظواهر السلبية التي تبرز في فترة الصيف، مؤكداً أن درء الخطر عن الشباب يقع في سلم أولويات الأجهزة الأمنية والمؤسسات التعليمية.