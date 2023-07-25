وفد مالديفي يتعرف على ممارسات شرطة دبي

دبي (الاتحاد)

زار وفد من القادة الحكوميين في جمهورية جزر المالديف، مقر القيادة العامة لشرطة دبي، للتعرف على أفضل الممارسات ونماذج العمل المبتكرة في العمل الحكومي في مجال استشراف المستقبل؛ بهدف بناء وتعزيز القدرات القيادية لموظفي حكومة المالديف، وذلك ضمن الشراكة الاستراتيجية في مجال التحديث الحكومي بين حكومة دولة الإمارات وحكومة المالديف، وفي إطار البرنامج التدريبي لمكتب التبادل المعرفي الحكومي، وبالتعاون مع برنامج القيادات الحكومية.

واستقبل العميد الدكتور محمد بطي الشامسي، مدير مركز استشراف المستقبل بالوكالة في شرطة دبي، وفد حكومة المالديف، بحضور مديري الإدارات الفرعية في المركز، وعدد من الضباط، حيث استعرض التجربة الرائدة لشرطة دبي في العمل الحكومي وعمليات استشراف المستقبل، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الأداء وتطوير منظومة العمل.

وأكد العميد الشامسي حرص شرطة دبي على تعزيز علاقات الشراكة والتبادل المعرفي مع الجهات الحكومية، ومشاركة خبراتها وتجاربها الناجحة في مختلف مجالات العمل لتحديث أُطر وأدوات العمل الحكومي، وإيجاد حلول مُبتكرة للتحديات، والارتقاء بمستوى الأداء لتسهيل حياة الأفراد والمجتمعات.

وفي إطار الزيارة، قدمت عائشة الشامسي، مدير إدارة التعليم التنفيذي في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية برنامجاً تدريبياً لمجموعة لوفد جمهورية جزر المالديف، حيث تعرفوا على أحدث الحلول والتجارب المبتكرة، وأفضل الممارسات الحكومية بهدف تقديم الدعم للأبحاث والتقارير المستقبلية، والاطلاع على أفضل التطبيقات في منظومة استشراف المستقبل، إلى جانب المشاريع المستقبلية العلمية التي يجري العمل عليها في مجال الاستشراف؛ بهدف تعزيز القدرة على مواجهة التحديات الراهنة، وتحقيق التطلعات المستقبلية.

وتقدم رئيس الوفد الزائر لجمهورية جزر المالديف، بالشكر والتقدير للقيادة العامة لشرطة دبي وكافة العاملين على حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة، وعلى الرغبة الصادقة للتعاون والعمل المشترك من أجل تطوير منظومة العمل الاستشرافي، والارتقاء به، معرباً عن امتنانه الكبير، وتقديره العميق، ورغبته في ترجمة هذه الآمال إلى أعمال مشتركة بين الطرفان، من خلال تحديد الأولويات والبرامج والخطط والفعاليات المشتركة، لتحقيق رؤى وتطلعات الجانبين في البحوث العلمية والدراسات المستقبلية.