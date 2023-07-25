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«إقامة دبي» تناقش إطلاق السياسات الاستباقية في غضون 40 يوماً

«إقامة دبي» تناقش إطلاق السياسات الاستباقية في غضون 40 يوماً
26 يوليو 2023 01:26

دبي (الاتحاد)

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نظمت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي مختبر السياسات الاستباقية في فندق ذا أدريس سكاي فيو، بمشاركة واسعة جمعت موظفين من الفئة القيادية والإشرافية وصنَاع السياسات من جميع قطاعات الإدارة العامة.
وأكد الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أن تنظيم المختبر يأتي لتحقيق عدد من المقاصد التي تتضمن تعزيز التخطيط المسبق، ووضع البرامج والاستراتيجيات المسبقة، والتي تأخذ في الاعتبار التفاصيل كافة من حيث الفرص والتحديات وسرعة الاستجابة، وآليات توفير الحلول المبتكرة، مشدداً على أهمية السياسات الاستباقية ودورها في رفع الجاهزية والاستعداد. وأضاف أن المختبر جاء خطوة تمهيدية لإطلاق السياسات الاستباقية خلال مؤتمر السياسات الحكومية وفي فترة محددة، مؤكداً ثقته بقدرة وكفاءة جميع الكوادر البشرية في «إقامة دبي»، والتي تعمل بروح الفريق الواحد ومن واقع التعاون والتكامل والتناغم.‏‎
وأوضح اللواء الدكتور علي عجيف الزعابي، مساعد المدير العام لقطاع الحوكمة والرقابة التنظيمية، أن اعتماد السياسات الاستباقية سيكون له دور كبير في تحقيق رؤية مستقبلية طموحة لدبي، وتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال والسياحة والابتكار والذي يهدف إلى تحقيق الاستدامة والتطور الشامل، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في الإمارات.

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