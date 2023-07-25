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اختتام فعاليات منصة «إيفاد هب» في مركز «دبي هيلز»

زائر يتعرف على فعاليات المنصة (من المصدر)
26 يوليو 2023 01:26

دبي (الاتحاد)

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اختتمت إدارة البعثات والاستقطاب في الإدارة العامة للموارد البشرية في شرطة دبي، فعاليات ورش عمل منصة «إيفاد هب» التي نظمتها في مركز دبي هيلز التجاري، بهدف نشر التوعية الأمنية والشرطية والتسويق لبرامج وخدمات شرطة دبي وتعزيز الحس الأمني لفئات الجمهور الخارجي.
ويأتي تنفيذ ورش العمل في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تعزيز التواصل مع الجمهور الخارجي، ونشر الوعي بأخطار المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والجرائم الإلكترونية وغيرها من الظواهر السلبية، إلى جانب توعية الطلبة بالتخصصات العلمية والمجالات الوظيفية المستقبلية التي يحتاج إليها القطاع الأمني لتحقيق أهداف تعزيز منظومة الأمن والأمان، والعمل على إسعاد أفراد المجتمع بتوفير أحدث الخدمات لهم بكل سهولة ويسر.
وتضمنت فعاليات المنصة التي استمرت على مدار 3 أيام، تنفيذ مجموعة من ورش العمل حول عدد من المواضيع، منها «التوعية بمخاطر المخدرات، والتعريف بخدمات الشرطة السياحية، والتعريف بمخاطر الجرائم الإلكترونية، وتقديم التوعية المرورية ومخاطر السرعة الزائدة».
كما تضمنت فعاليات منصة «إيفاد هب» تنفيذ ورش للتوعية ببرنامج المرشحين لأكاديمية شرطة دبي، والتعريف بـ«التدريب العملي في شرطة دبي»، والتعريف بخدمات مجلس الجامعات، وبمنصة التطوع في شرطة دبي، إلى جانب تنفيذ عدد من الجلسات النقاشية، منها جلسة «لايف تيبس التفاعلية»، وجلسة نقاشية حول «برنامج الطالب المتعاون مع شرطة دبي بنظام المكافأة»، وجلسة حول «الاستقطاب الأكاديمي».

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