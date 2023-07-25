شرطة أبوظبي: «صيّف بأمان» لتوعية الجمهور بتدابير السلامة لقضاء صيف دون متاعب

أبوظبي (الاتحاد)

تنفذ القيادة العامة لشرطة أبوظبي حاليا النسخة الرابعة من حملتها التوعوية «صيّف بأمان»؛ بهدف توعية الجمهور بالالتزام بالتدابير الوقائية واشتراطات السلامة الضرورية لقضاء صيف آمن دون متاعب، وتستمر إلى 31 أغسطس 2023.

وأوضحت أن فترة الصيف تُعد من أكثر فترات العام التي تقع فيها مخاطر على الطريق يتعرض لها السائقون، وأبرزها انفجار الإطارات، ووقوع حرائق المركبات، لافتة إلى أن الحملة ستركز في محاورها على توعية الجمهور بالإرشادات الضرورية لقضاء فصل الصيف، بعيداً عن الحوادث والمتاعب.

تركز الحملة على تعزيز وتنمية الثقافة المرورية وتوعية المسافرين براً لاتخاذ الإجراءات الاستباقية والوقائية في مركباتهم، وأهمية المشاركة المجتمعية والتعاون في تعزيز الوقاية، ومنع وقوع الجريمة، والالتزام بالنصائح والإرشادات الشرطية والأمنية لتعزيز مستويات الحماية لمساكنهم وممتلكاتهم وأرواحهم.

وتقدم الحملة رسائل توعية لأولياء الأمور حول ضرورة متابعة الأبناء، وعدم ترك الأطفال في المسابح دون رقابة أو تركهم في المركبات للتسوق، مما يعرضهم لحوادث الاختناق، كما تحذر من مخاطر وقوع حالات الدهس، واتخاذ الإجراءات الوقائية بمنازلهم في حال السفر، لتجنب سرقة الأموال والمقتنيات أو وقوع الحرائق.

وتتعدد وسائل التوعية في الحملة، منها الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة، والمجالس المجتمعية، والتواصل المباشر مع الجمهور، التوعية من خلال شاشات السينما وغيرها.

وناشدت شرطة أبوظبي أفراد المجتمع، بضرورة تعزيز سبل التعاون المشترك، من خلال تمرير المعلومات الأمنية عبر خدمة أمان الهاتفية 8002626 أو إرسال الرسائل النصية إلى الرقم 2828، إسهاماً في تعزيز أمن المجتمع، وتوفير بيئة آمنة ومستقرة، والوقاية من مخاطر الجرائم بشتى أنواعها.

ويشارك في الحملة قطاع الأمن الجنائي، مديرية المرور والدوريات، إدارة الشرطة المجتمعية، إدارة الأدلة الجنائية، إدارة الإعلام الأمني، إدارة المعلومات الأمنية.

حث أولياء الأمور على حماية الأبناء من الجرائم الإلكترونية

حثت شرطة أبوظبي أولياء الأمور على متابعة الأبناء خلال فترة الإجازة الصيفية ضمن حملة «صيف بأمان» داعية إلى عدم الانشغال عنهم، مؤكدةً ضرورة حمايتهم من مخاطر الابتزاز والإساءة عبر مواقع «الإنترنت» والتواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية.

وأكدت ضرورة حماية الأبناء من حالات التنمر والتهديد وحالات التحرش واستدراج الصغار لمشاركة صورهم وبياناتهم وتوريطهم في أنشطة غير أخلاقية، واستغلال الشبكات الإجرامية لهم في ترويج المخدرات عبر إرسال الرسائل العشوائية في وسائل التواصل الاجتماعي والتي تحوي صوراً ومقاطع فيديو ورسائل صوتية لترويج المخدرات.

وحذرت من الاشتراك أو شراء الألعاب الإلكترونية عبر مواقع «الإنترنت»، وعدم الإفصاح عن تفاصيل بيانات البطاقة الائتمانية حفاظاً على سريتها، ودعتهم إلى الشراء من خلال المواقع الموثوقة التي تطبق ضوابط آمنة، واستخدام بطاقة مصرفية ذات رصيد محدود حتى لا يكونوا عرضة للاحتيال والقرصنة، ما يؤدي إلى خصم مبالغ شهرية من البطاقة البنكية، داعيةً إلى عدم التعامل مع الروابط المغرية والمتاجر الإلكترونية الوهمية وغير الموثوقة التي قد تقوم باستدراج العملاء إلى عمليات نصب من خلال سرقة أموالهم عبر بطاقاتهم المصرفية أو حساباتهم البنكية.

ودعت المجتمع إلى ضرورة اليقظة في التعامل مع مواقع تلك الألعاب الإلكترونية التي يُقبل عليها الأطفال والمراهقون والتي قد تستنزف المزيد من الأموال لاستكمال مراحل تلك الألعاب مما يشكل ضغطاً على الآباء، إلى جانب خطورة وصول تلك المواقع لمعلومات البطاقة البنكية في كثير من الأحيان.

وأوضحت أن خدمة أمان هي قناة اتصال أمنية تستقبل المعلومات «الأمنية والمجتمعية والمرورية»، وتعمل على مدار الساعة، وتتيح لأفراد المجتمع الإسهام بدورهم في منع وقوع الجرائم قبل حدوثها بسرية تامة عن طريق قنوات التواصل المتاحة، كالرقم المجاني 8002626 «AMAN2626» أو بواسطة الرسائل النصية «2828» أو عبر البريد الإلكتروني «aman@adpolice.gov.ae» أومن خلال التطبيق الذكي للقيادة العامة لشرطة أبوظبي.

إهمال السائقين أبرز أسباب حرائق المركبات

دعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ضمن حملتها التوعوية «صيف بأمان»، إلى ضرورة الالتزام بتدابير السلامة والوقاية الضرورية بالمركبات، تفادياً لحوادث الحرائق، خصوصاً خلال فصل الصيف.

وأكدت أهمية الانتباه إلى الصيانة الدورية، وإجراء الوقاية للمركبات، خاصة في فصل الصيف، ومع ارتفاع درجات الحرارة.

وحثت على ضرورة عدم تعريض الأجهزة الكهربائية والمواد القابلة للاشتعال في المركبات لأشعة الشمس المباشرة «الولاعات، العطور الهواتف الشواحن النقالة، مدخن إلكتروني، مواد تعقيم».

وأوضحت، أن أبرز أسباب حرائق المركبات ومعظمها ناتجة عن إهمال السائقين لإجراءات السلامة والوقاية، مشيرةً إلى أن المركبات تضم عناصر قابلة للاشتعال، مثل الوقود السائل والزيوت والمكونات الداخلية كالبلاستيك والمطاط وغيرها.

ونوَّهت بأهمية الوقاية من حوادث حرائق المركبات بإجراء الصيانة الدورية بإشراف فني مختص، والاحتفاظ بمطفأة حريق وحقيبة إسعافات أولية للضرورة في المركبة، بما يعزز الوقاية الضرورية للسائق ومستخدمي المركبة.

تشديد الرقابة المرورية للتأكد من سلامة إطارات المركبات

كثفت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي الرقابة المرورية للتأكد من سلامة المركبات والإطارات، مؤكدة أنها لن تتهاون في تطبيق القانون على المخالفين، وفقاً للمادة 82 من قانون المرور الاتحادي التي تنص على «الغرامة 500 درهم و4 نقاط مرورية وحجز المركبة لمدة أسبوع» في حال عدم صلاحية إطارات المركبة أثناء السير.

ودعت المديرية السائقين إلى ضرورة فحص إطارات مركباتهم، والتأكد من سلامتها، وعدم وجود أي تلف أو تشققات يمكن أن تتسبب في وقوع الحوادث المرورية الجسيمة خلال فترة الصيف نتيجة الارتفاع في درجات حرارة الجو.

وأكدت المديرية ضمن حملة «صيّف بأمان» وحملة وزارة الداخلية للتوعية المرورية الصيفية تحت شعار «سلامة مركبتك من سلامتك»، أهمية تعزيز السلامة والوقاية من وقوع حوادث انفجار الإطارات، والتي تزداد عادة مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف.

وناشدت السائقين، ضرورة استخدام الأصناف المطابقة للمواصفات، والتأكد من ملائمة الإطار المستخدم وقياسه ودرجة الحرارة التي يتحملها والحمولة المناسبة له، و سنة الصنع، والتأكد من ملائمة إطارات المركبات للرحلات الطويلة في حالات السفر براً.