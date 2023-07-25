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فرصة سقوط أمطار خفيفة غداً

أبوظبي
25 يوليو 2023 21:04

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً مع احتمال تكون سحب ركامية بعد الظهر شرقاً قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة.. رطباً ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الغربية.
الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار. تكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 و25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.
وذكر المركز، في نشرته اليومية، أن الخليج العربي سيكون خفيفاً إلى متوسط الموج أحياناً. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 18:52 والثاني عند الساعة 06:30 والجزر الأول عند الساعة 00:12 والثاني عند الساعة 00:00.
ولفت إلى أن بحر عمان سيكون خفيفاً إلى متوسط الموج أحياناً. سيحدث المد الأول عند الساعة 14:25 والثاني عند الساعة 05:12 والجزر الأول عند الساعة 07:59 والثاني عند الساعة 22:15.

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المصدر: وام
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