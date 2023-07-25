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68 ألف متقاعد مدني وعسكري يستفيدون من خدمات «أبوظبي للتقاعد»

68 ألف متقاعد مدني وعسكري يستفيدون من خدمات «أبوظبي للتقاعد»
25 يوليو 2023 15:01

بلغ عدد المستفيدين من خدمات صندوق أبوظبي للتقاعد، 22 ألف مستفيد ومستحق مدني، ونحو 46 ألف متقاعد ومستحق من العسكريين، من بينهم 27 ألف متقاعد و19 ألف مستحق.

وأوضح أحمد الهاملي مدير قطاع خدمات المتقاعدين والمستحقين في الصندوق أن صرف المعاش التقاعدي للمؤمن عليه يبدأ اعتباراً من اليوم التالي من تاريخ انتهاء خدمته، مضيفاً أن هناك شروطاً عامة لاستحقاق المعاش التقاعدي، هي استكمال 25 سنة خدمة، أو بلوغ سن  60 سنة للرجل و55 للمرأة مع 10 سنوات خدمة أو أكثر، ومشيرا إلى أن هناك حالات استثنائية منها على سبيل المثال حالات العجز والإصابة؛ إذ يستحق المؤمن عليه المعاش التقاعدي في مثل هذه الحالات بموجب قرار من اللجنة الطبية المختصة المعنية، والتي تتبع دائرة الصحة في أبوظبي.

وقال إن شروط استحقاق المعاش التقاعدي العامة واحدة للرجل والمرأة، غير أن الاختلاف يكون في حال كانت المرأة متزوجة أو أرملة أو مطلقة ولديها أبناء؛ إذ يتيح لها القانون استحقاق المعاش التقاعدي في حالتين هما إذا كانت لديها 15 سنة خدمة بصرف النظر عن العمر أو 10 سنوات خدمة وعمرها 50 سنة عند انتهاء الخدمة.

وأضاف أنه يتمّ في حال لم يستوف المؤمن عليه أيا من شروط التقاعد، صرف مكافأة له بحسب عدد سنوات خدمته، في حين يتمّ في حال انطباق الشروط تقديم معاملة التقاعد عن طريق جهة العمل.

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وأكد أهمية أن يطلع الموظف الذي يرغب بالتقاعد على حقوقه وواجباته في ظل نظام التقاعد، وأن يتأكد من استكمال بياناته ومستنداته من خلال مراجعة جهة عمله قبل تقديم الطلب، وموضحا: "وفرنا للموظف فرصة الاطلاع على كافة بيناته المسجلة في نظام التقاعد ومن ضمنها اشتراكاته الشهرية ومجموع سنوات خدمته المسجلة، وذلك عبر ملفه الشخصي على منصة "تم" للخدمات الحكومية، وبالتالي فإن عليه التأكد من دقة هذه البيانات وصحتها للحفاظ على حقوقه التقاعدية".

وأكد أنه يتوجب على المؤمن عليه في حال التحاقه بالعمل لدى جهة مسجّلة لدى صندوق أبوظبي للتقاعد، إبلاغ الصندوق فورا ليتمّ التعامل مع حالته وفق القانون الذي يوجب وقف صرف المعاش التقاعدي، لأن قانون التقاعد في إمارة أبوظبي لا يسمح بالجمع بين المعاش والراتب.

وبين الهاملي أن خدمات الصندوق كافة تقدم من خلال منصة "تم" للخدمات الحكومية الموحدة، عبر محفظة المتعامل فيها، مشيرًا إلى أن الصندوق يستكمل رحلته في حال وفاة المتقاعد أو المؤمن عليه، مع ورثته من المستحقين الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق حسب القانون مثل الأرملة والأولاد الإخوة والأخوات وأبناء الابن والوالدين. 

 

المصدر: وام
صندوق أبوظبي للتقاعد
المعاشات
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