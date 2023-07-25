الذهب يصعد مع تراجع الدولار

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، مع تراجع الدولار بينما يترقب المتعاملون ارتفاعاً لأسعار الفائدة متوقعاً إلى حد كبير إلى جانب مؤشرات حول مسار السياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الاتحادي خلال اليومين المقبلين.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1961.13 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0708 بتوقيت جرينتش. فيما لم يطرأ تغير يذكر على العقود الأميركية الآجلة للذهب التي استقرت عند 1962.80 دولار.

تراجع مؤشر الدولار من أعلى مستوى له في أسبوعين تقريباً مما يدعم الذهب، إذ إن نزول الدولار يجعل المعدن أرخص بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 24.52 دولار للأوقية، كما صعد البلاتين واحداً بالمئة تقريباً إلى 965.55 دولار، وزاد البلاديوم 1.6 بالمئة إلى 1290.63 دولار.