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أمام محمد بن راشد.. قضاة جدد يؤدون اليمين القانونية

أمام محمد بن راشد.. قضاة جدد في مركز فض المنازعات الإيجارية بدبي يؤدون اليمين القانونية
25 يوليو 2023 12:12

أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أدى تسعة قضاة جدد في مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي اليمين القانونية في قصر زعبيل بدبي.

وتمنى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، للقضاة الجدد التوفيق في عملهم ومهامهم الجديدة، والمساهمة في تعزيز كفاءة المنظومة القضائية في إمارة دبي، وضمان سير العمل وانتظامه في مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي على أفضل وجه ممكن، بما يسهم في إعلاء حكم القانون ومراعاة حقوق أفراد المجتمع، واحترام الإنسان وصون كرامته. 

من جانبهم أعرب الأعضاء الجدد في مركز فض المنازعات الإيجارية عن تقديرهم للثقة التي أولاهم إياها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مؤكدين التزامهم بتحمل مسؤولية إعلاء كلمة القانون وترسيخ مبادئ العدالة دون إبطاء أو تأخير.

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وقد أدى اليمين القانونية كل من الدكتور عمر طارق سالم عبيد السويدي، والدكتور راشد محمد سعيد حميد اليماحي، والدكتور عبد الرحمن جمعة محمد شرف، والدكتور يوسف يعقوب يوسف أبو الريش المنصوري، والدكتور علي عبيد محمد أبو غزيز السويدي، والمر سلطان بطي بن مجرن المري، ووليد زكي أبو الحسن عبد الجليل، وعمرو السيد زكي سالم، وشريف محمد مسعد أحمد عبد الجواد، على أن يؤدوا عملهم بصدق وأمانة في ضوء احترام التشريعات السارية في الدولة وإعلاء سلطة القانون.

حضر مراسم أداء اليمين القانونية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة والدكتور سيف غانم السويدي، الأمين العام للمجلس القضائي بدبي، وسلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك بدبي، والقاضي عبد القادر موسى محمد رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية بدبي.

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
القضاء
المنازعات الإيجارية
محمد بن راشد
دبي
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