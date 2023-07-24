فتح باب التسجيل في جائزة التميز والإبداع الهندسي

دبي (وام)

أعلنت جمعية المهندسين في الإمارات عن فتح باب المشاركة مجاناً في الدورة الثانية من جائزة التميز والإبداع الهندسي 2023 بهدف نشر وتشجيع ثقافة التميز والإبداع والابتكار، وإبراز أهمية العمل الهندسي الوطني وإذكاء روح التنافس والريادة والتميز في مجالات العمل الهندسي المختلفة لمواكبة عجلة النمو العالمية المتسارعة، وذلك تحت رعاية الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، الرئيس الأعلى لمؤسسة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز.

وتعد الجائزة، التي جرى إطلاقها بناء على توجيهات المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم «طيب الله ثراه»، الأولى من نوعها على مستوى دولة الإمارات، وتشكل منصة مثالية لتسليط الضوء على أفضل الممارسات والنماذج الهندسية المبتكرة والناجحة وكيفية الاستفادة منها وتوظيفها في ظل تطور ونمو المشاريع الهندسية في مختلف المجالات. وأوضح المهندس عبد الله يوسف آل علي رئيس جمعية المهندسين بأن فتح باب التسجيل والمشاركة في جائزة التميز والإبداع الهندسي حتى الـ 17 من أكتوبر المقبل..مشيراً إلى أن الجائزة تعكس التزام جمعية المهندسين بتعزيز ثقافة الابتكار والتميز في مختلف القطاعات الهندسية في دولة الإمارات، وانطلاقاً من مئوية الإمارات 2071 التي تعتبر الابتكار عنصراً من المحاور الوطنية تعمل الجائزة في إطار الجهود المبذولة لتحقيق اقتصاد معرفي متنوع بقيادة كفاءات إماراتية، بما يضمن الازدهار المستدام من خلال مواكبة التطور المستمر في القطاع الهندسي وتبني المشاريع والأفكار الإبداعية المبتكرة وتنفيذها.