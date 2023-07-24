الثلاثاء 25 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

فتح باب التسجيل في جائزة التميز والإبداع الهندسي

فتح باب التسجيل في جائزة التميز والإبداع الهندسي
25 يوليو 2023 01:09

دبي (وام)

أخبار ذات صلة
«الأبيض» يترقب قرعة تصفيات «مونديال 2026» و«آسيا 2027»
الإمارات تتضامن مع الجزائر وتعزّي في ضحايا حرائق الغابات

 أعلنت جمعية المهندسين في الإمارات عن فتح باب المشاركة مجاناً في الدورة الثانية من جائزة التميز والإبداع الهندسي 2023 بهدف نشر وتشجيع ثقافة التميز والإبداع والابتكار، وإبراز أهمية العمل الهندسي الوطني وإذكاء روح التنافس والريادة والتميز في مجالات العمل الهندسي المختلفة لمواكبة عجلة النمو العالمية المتسارعة، وذلك تحت رعاية الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، الرئيس الأعلى لمؤسسة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز.
وتعد الجائزة، التي جرى إطلاقها بناء على توجيهات المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم «طيب الله ثراه»، الأولى من نوعها على مستوى دولة الإمارات، وتشكل منصة مثالية لتسليط الضوء على أفضل الممارسات والنماذج الهندسية المبتكرة والناجحة وكيفية الاستفادة منها وتوظيفها في ظل تطور ونمو المشاريع الهندسية في مختلف المجالات. وأوضح المهندس عبد الله يوسف آل علي رئيس جمعية المهندسين بأن فتح باب التسجيل والمشاركة في جائزة التميز والإبداع الهندسي حتى الـ 17 من أكتوبر المقبل..مشيراً إلى أن الجائزة تعكس التزام جمعية المهندسين بتعزيز ثقافة الابتكار والتميز في مختلف القطاعات الهندسية في دولة الإمارات، وانطلاقاً من مئوية الإمارات 2071 التي تعتبر الابتكار عنصراً من المحاور الوطنية تعمل الجائزة في إطار الجهود المبذولة لتحقيق اقتصاد معرفي متنوع بقيادة كفاءات إماراتية، بما يضمن الازدهار المستدام من خلال مواكبة التطور المستمر في القطاع الهندسي وتبني المشاريع والأفكار الإبداعية المبتكرة وتنفيذها.

جمعية المهندسين
الإمارات
آخر الأخبار
رئيس الدولة ورئيسة وزراء إيطاليا خلال «المؤتمر الدولي للتنمية والهجرة» في روما (أرشيفية)
الإمارات
محللون ووسائل إعلام غربية: مشاركة محمد بن زايد الحدث الأبرز  في مؤتمر روما للهجرة والتنمية
اليوم 01:11
الذهب يصعد مع تراجع الدولار
الإمارات
الذهب يصعد مع تراجع الدولار
اليوم 12:44
«أولمبياد 2024» يرفع أسعار الفنادق في باريس مبكراً
الرياضي
«أولمبياد 2024» يرفع أسعار الفنادق في باريس مبكراً
اليوم 12:40
أمام محمد بن راشد.. قضاة جدد في مركز فض المنازعات الإيجارية بدبي يؤدون اليمين القانونية
الإمارات
أمام محمد بن راشد.. قضاة جدد يؤدون اليمين القانونية
اليوم 12:12
أرشيفية
عربي ودولي
مقتل وإصابة العشرات في حادث مروري بالجزائر
اليوم 11:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©