الخميس 27 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

30 فعالية في «صيفنا سعادة»

30 فعالية في «صيفنا سعادة»
25 يوليو 2023 01:09

عجمان (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«ليوا عجمان للرطب» يُعرّف الجمهور بفعاليات دورته المقبلة
11 ألف خدمة من مركز المدينة الشامل بشرطة عجمان

مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات تلائم جميع فئات المجتمع، تتضمنها النسخة الرابعة من فعالية «صيفنا سعادة» الذي  أطلقه البرنامج الحكومي في إمارة عجمان، ويسعى البرنامج الذي يستمر حتى 17 أغسطس القادم، إلى تعزيز الترابط المجتمعي واستثمار الطاقات الشبابية وتنمية المهارات واكتشاف المواهب. 
ويشمل البرنامج تدريبات على السباحة والتايكواندو واللياقة البدنية، وبرنامجاً رياضياً خاصاً لأصحاب الهمم، ودشنت الدوائر والمؤسسات الحكومية بإمارة عجمان 30 فعالية وبرنامجاً، لاقت تجاوباً واسعاً من أفراد المجتمع.. وقال أحمد علي الرئيسي رئيس اللجنة المنظمة للبرنامج الصيفي: هدفنا أن نوفر لكل المشاركين فعاليات تسعدهم، وتشغل وقت فراغ الشباب فيما يفيد، مع اهتمام خاص بأصحاب الهمم وكبار المواطنين.

عجمان
الصيف
آخر الأخبار
ديوان حاكم دبي ينعى سعيد بن زايد
الإمارات
ديوان حاكم دبي ينعى سعيد بن زايد
اليوم 12:49
حمدان بن محمد ينعى سعيد بن زايد
الإمارات
حمدان بن محمد ينعى سعيد بن زايد
اليوم 12:26
ديوان حاكم رأس الخيمة ينعى سعيد بن زايد
الإمارات
ديوان حاكم رأس الخيمة ينعى سعيد بن زايد
اليوم 10:33
حاكم الفجيرة
الإمارات
ديوان حاكم الفجيرة ينعى سعيد بن زايد
اليوم 10:29
الإمارات تتضامن مع السعودية وتعزّي في سقوط طائرة من القوات الجوية الملكية واستشهاد طاقمها
الإمارات
الإمارات تتضامن مع السعودية وتعزّي في سقوط طائرة من القوات الجوية الملكية واستشهاد طاقمها
اليوم 10:10
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©