30 فعالية في «صيفنا سعادة»

عجمان (الاتحاد)

مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات تلائم جميع فئات المجتمع، تتضمنها النسخة الرابعة من فعالية «صيفنا سعادة» الذي أطلقه البرنامج الحكومي في إمارة عجمان، ويسعى البرنامج الذي يستمر حتى 17 أغسطس القادم، إلى تعزيز الترابط المجتمعي واستثمار الطاقات الشبابية وتنمية المهارات واكتشاف المواهب.

ويشمل البرنامج تدريبات على السباحة والتايكواندو واللياقة البدنية، وبرنامجاً رياضياً خاصاً لأصحاب الهمم، ودشنت الدوائر والمؤسسات الحكومية بإمارة عجمان 30 فعالية وبرنامجاً، لاقت تجاوباً واسعاً من أفراد المجتمع.. وقال أحمد علي الرئيسي رئيس اللجنة المنظمة للبرنامج الصيفي: هدفنا أن نوفر لكل المشاركين فعاليات تسعدهم، وتشغل وقت فراغ الشباب فيما يفيد، مع اهتمام خاص بأصحاب الهمم وكبار المواطنين.