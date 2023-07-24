«أدنيك» تروج لـ«آيدكس ونافدكس 2025» و«يومكس وسيمتكس 2024»

أبوظبي (وام)

تشارك مجموعة أدنيك في الدورة الـ 16 من المعرض الدولي لصناعة الدفاع (IDEF 23) الذي ينطلق اليوم 25 يوليو الجاري إلى 28 منه، وذلك للترويج لمعرضي الدفاع الدولي، والدفاع البحري «آيدكس ونافدكس 2025» ومعرضي الأنظمة غير المأهولة والمحاكاة والتدريب «يومكس وسيمتكس 2024».

ويسلط وفد مجموعة أدنيك خلال المعرض الضوء على المكانة العالمية الرائدة التي تحتلها هذه المعارض، والفرصة المثالية التي توفرها للتعرف على أحدث التقنيات والأنظمة التي تعرضها الشركات العالمية على صعيد الصناعات الدفاعية.

وتسعى مجموعة أدنيك خلال المعرض أيضاً، إلى فتح آفاق التعاون، وبناء الشراكات النوعية مع كبريات الشركات الدفاعية في العالم، وتشجيعهم على المشاركة في هذه المعارض والتي توفر منصة دولية لعقد الشراكات الاستراتيجية بين كبريات شركات الصناعات الدفاعية من مختلف دول العالم، وتتيح فرصاً لبناء وتعزيز العلاقات مع الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات الدفاعية على مستوى المنطقة والعالم.

مرافق متطورة وبنية تحتية متميزة

يستعرض وفد مجموعة أدنيك المرافق المتطورة والبنية التحتية المتميزة، والقدرات الاستثنائية التي يوفرها مركز أبوظبي الوطني للمعارض، باعتباره وجهة مثالية لكبريات الفعاليات العالمية للعارضين، والمشاركين، حيث يمكن لزوار المعرض زيارة الجناح الوطني لدولة الإمارات لمعرفة المزيد من الفرص التي توفرها المشاركة في هذه المعارض للشركات العالمية.

ويشكل الجناح الوطني للدولة في المعرض جزءاً من الجهود المستمرة لتعزيز التعاون الدفاعي وتبادل الخبرات مع الشركات والمؤسسات العالمية، إضافة إلى عرض القدرات والابتكارات التكنولوجية الحديثة التي تنتجها الشركات الدفاعية الإماراتية، ويحتضن الجناح أبرز الجهات الحكومية والشركات الوطنية الرائدة.

مكانة أبوظبي

تأتي مشاركة مجموعة أدنيك في هذا المعرض في إطار جهودها لتسليط الضوء على مكانة أبوظبي وجهة رئيسة لسياحة الأعمال في المنطقة، والمقومات الاستثنائية التي توفرها لتنظيم واستضافة الفعاليات والمؤتمرات العالمية الكبرى.