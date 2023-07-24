الثلاثاء 25 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

محمد الشرقي يستقبل قائد الحرس الوطني

محمد بن حمد الشرقي خلال استقباله قائد الحرس الوطني والوفد المرافق له (وام)
25 يوليو 2023 01:09

الفجيرة (وام)

أخبار ذات صلة
«الفجيرة الاجتماعية الثقافية» تكرم 3 شخصيات رياضية
عبدالله بن سالم وعمار النعيمي ومحمد بن سعود يشيدون بالمستوى المتميز للقوات المسلحة

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، دور القوات المسلحة في دعم استراتيجية الأمن الوطني للدولة، وتعزيز ركائز استقرار الوطن وحفظ مُقدّرات الاتحاد ومكتسباته النفيسة، مشيداً بمستوى الكفاءة والاحترافية والتنظيم لأفرادها والعاملين فيها في مراكزها وقياداتها كافة. 
جاء ذلك خلال استقبال سموه، في مكتبه بالديوان الأميري، اللواء الركن سالم سعيد غافان الجابري، قائد الحرس الوطني، والوفد المرافق له. ونوّه سمو ولي عهد الفجيرة، بالدور الكبير والجهود المتواصلة التي يبذلها أفراد الحرس الوطني في أداء واجبهم الوطني بتوجيهات قيادة دولة الإمارات ورؤيتها الحكيمة، وعملهم الدؤوب في صون منجزات البلاد، وتحقيق أمن وسلامة المجتمع وأفراده من المواطنين والمقيمين والزائرين. واستمع سموه، خلال اللقاء، إلى مهام واختصاصات قيادة الحرس الوطني في وزارة الدفاع ومهامها وأهدافها الاستراتيجية والأمنية. وثمّن سموه جهود أفراد الحرس الوطني تجاه الوطن، وحرصهم على القيام بأدوارهم ومهامهم بإخلاص وكفاءة وخبرة عالية، ودورهم المحوري في الحفاظ على أمن واستقرار الدولة، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في مواصلة عملهم وتحقيق أفضل المستويات. 
وعبّر قائد الحرس الوطني، والوفد المرافق، عن سعادتهم بلقاء سمو ولي عهد الفجيرة، مؤكّدين استمرار الجهود في منظومة الحرس الوطني نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية في خدمة الوطن. حضر اللقاء، محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة، والدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

محمد الشرقي
الحرس الوطني
الفجيرة
آخر الأخبار
رئيس الدولة ورئيسة وزراء إيطاليا خلال «المؤتمر الدولي للتنمية والهجرة» في روما (أرشيفية)
الإمارات
محللون ووسائل إعلام غربية: مشاركة محمد بن زايد الحدث الأبرز  في مؤتمر روما للهجرة والتنمية
اليوم 01:11
الذهب يصعد مع تراجع الدولار
الإمارات
الذهب يصعد مع تراجع الدولار
اليوم 12:44
«أولمبياد 2024» يرفع أسعار الفنادق في باريس مبكراً
الرياضي
«أولمبياد 2024» يرفع أسعار الفنادق في باريس مبكراً
اليوم 12:40
أمام محمد بن راشد.. قضاة جدد في مركز فض المنازعات الإيجارية بدبي يؤدون اليمين القانونية
الإمارات
أمام محمد بن راشد.. قضاة جدد يؤدون اليمين القانونية
اليوم 12:12
أرشيفية
عربي ودولي
مقتل وإصابة العشرات في حادث مروري بالجزائر
اليوم 11:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©