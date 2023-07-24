محمد الشرقي يستقبل قائد الحرس الوطني

الفجيرة (وام)

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، دور القوات المسلحة في دعم استراتيجية الأمن الوطني للدولة، وتعزيز ركائز استقرار الوطن وحفظ مُقدّرات الاتحاد ومكتسباته النفيسة، مشيداً بمستوى الكفاءة والاحترافية والتنظيم لأفرادها والعاملين فيها في مراكزها وقياداتها كافة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، في مكتبه بالديوان الأميري، اللواء الركن سالم سعيد غافان الجابري، قائد الحرس الوطني، والوفد المرافق له. ونوّه سمو ولي عهد الفجيرة، بالدور الكبير والجهود المتواصلة التي يبذلها أفراد الحرس الوطني في أداء واجبهم الوطني بتوجيهات قيادة دولة الإمارات ورؤيتها الحكيمة، وعملهم الدؤوب في صون منجزات البلاد، وتحقيق أمن وسلامة المجتمع وأفراده من المواطنين والمقيمين والزائرين. واستمع سموه، خلال اللقاء، إلى مهام واختصاصات قيادة الحرس الوطني في وزارة الدفاع ومهامها وأهدافها الاستراتيجية والأمنية. وثمّن سموه جهود أفراد الحرس الوطني تجاه الوطن، وحرصهم على القيام بأدوارهم ومهامهم بإخلاص وكفاءة وخبرة عالية، ودورهم المحوري في الحفاظ على أمن واستقرار الدولة، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في مواصلة عملهم وتحقيق أفضل المستويات.

وعبّر قائد الحرس الوطني، والوفد المرافق، عن سعادتهم بلقاء سمو ولي عهد الفجيرة، مؤكّدين استمرار الجهود في منظومة الحرس الوطني نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية في خدمة الوطن. حضر اللقاء، محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة، والدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.